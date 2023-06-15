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«До сих пор мучаюсь кошмарами: Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала о своём состоянии

«До сих пор мучаюсь кошмарами: Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала о своём состоянии
Общество,  Фото:личная страница
Она сама вышла на связь с земляками

Эта страшная история произошла два с половиной года назад, в декабре 2020-го. Тогда в микрорайоне Забайкальский на 20-летнюю (на тот момент) жительницу бурятской столицы Татьяну набросилась свора собак.

Пострадавшую санавиацией эвакуировали в Москву. С тех пор она перенесла множество операций, в том числе – на глазах, на носу и по пересадке кожи.

В августе 2021-го родные девушки поделились радостной новостью – она начала видеть одним глазом. Второй был «законсервирован». Улан-удэнку ненадолго выписали из медучреждения, пока врач был в отпуске, но она всё это время оставалась в Москве. В октябре Татьяна вернулась в больницу, чтобы продолжить лечение.

В декабре того же года нашу землячку отправили из столичного медцентра домой. Близкие сообщили в соцсетях, что это временно. Однако спустя полгода её так и не пригласили снова в московскую клинику. Семья девушка была очень обеспокоена её состоянием и даже попросила о помощи главу Бурятии Алексея Цыденова – обращение к нему появилось в группе поддержки Тани в соцсетях в мае 2022-го.

С тех пор прошло больше года. И вот накануне улан-удэнка сама разместила первую после долгого молчания публикацию. Как выяснилось, до этого страничку вела её двоюродная сестра.

- Решила, что буду делать это сама, потому что у сестры нет времени, а многие беспокоятся и интересуются, – отметила Таня.
 
Здоровье, по её словам, «могло бы быть и лучше».

- Но что есть то есть. Так что в целом неплохо. Касаемо двигательных функций всё в порядке. Осталось только восстановить лицо. Периодически езжу на пластические операции в Москву. В последний раз была там в марте-апреле, – рассказала девушка. – Восстановление будет долгим и тяжёлым – потребуется ещё множество операций и моральные силы на них.
 
Таня добавила, что она видит, «и это самое главное». Правда, пока всё так же лишь одним глазом.

- Правый ещё зашит. Сколько ещё это будет, не знаю, – призналась одна. – Очень надеюсь, что скоро однажды буду видеть двумя глазами. Много переживаний, до сих пор мучаюсь кошмарами и боюсь выходить на улицу из-за случившегося. Но стараюсь держаться благодаря поддержке близких. Сейчас я дома, в Улан-Удэ, с родными.
 
По словам девушки, ситуация с собаками в городе никак не изменилась.
 
- Слышала, что нападения до сих пор происходят. Я по-прежнему боюсь собак и контактов с ними. Благодарю всех за тёплые слова поддержки и за то, что до сих пор переживаете о моём состоянии. Все ваши комментарии я видела и читала, – обратилась Таня к жителям Бурятии и подписчикам из других регионов. 
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