«До сих пор мучаюсь кошмарами: Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала о своём состоянии



В декабре того же года нашу землячку отправили из столичного медцентра домой. Близкие сообщили в соцсетях, что это временно. Однако спустя полгода её так и не пригласили снова в московскую клинику. Семья девушка была очень обеспокоена её состоянием и даже попросила о помощи главу Бурятии Алексея Цыденова – обращение к нему появилось в группе поддержки Тани в соцсетях в мае 2022-го.



С тех пор прошло больше года. И вот накануне улан-удэнка сама разместила первую после долгого молчания публикацию. Как выяснилось, до этого страничку вела её двоюродная сестра.



- Решила, что буду делать это сама, потому что у сестры нет времени, а многие беспокоятся и интересуются, – отметила Таня.



Здоровье, по её словам, «могло бы быть и лучше».



- Но что есть то есть. Так что в целом неплохо. Касаемо двигательных функций всё в порядке. Осталось только восстановить лицо. Периодически езжу на пластические операции в Москву. В последний раз была там в марте-апреле, – рассказала девушка. – Восстановление будет долгим и тяжёлым – потребуется ещё множество операций и моральные силы на них.



Таня добавила, что она видит, «и это самое главное». Правда, пока всё так же лишь одним глазом.



- Правый ещё зашит. Сколько ещё это будет, не знаю, – призналась одна. – Очень надеюсь, что скоро однажды буду видеть двумя глазами. Много переживаний, до сих пор мучаюсь кошмарами и боюсь выходить на улицу из-за случившегося. Но стараюсь держаться благодаря поддержке близких. Сейчас я дома, в Улан-Удэ, с родными.



По словам девушки, ситуация с собаками в городе никак не изменилась.



- Слышала, что нападения до сих пор происходят. Я по-прежнему боюсь собак и контактов с ними. Благодарю всех за тёплые слова поддержки и за то, что до сих пор переживаете о моём состоянии. Все ваши комментарии я видела и читала, – обратилась Таня к жителям Бурятии и подписчикам из других регионов.

