Улан-удэнцы бьют тревогу из-за затянувшегося ремонта теплотрассы

Депутат горсовета Вадим Бредний создаёт народный штаб
Второй год в Улан-Удэ идут масштабные работы по замене труб на теплотрассе № 3. В прошлом году подрядчик из Новосибирска выполнил замену труб по ул. Пушкина от ул. Сенчихина до ул. Юного Коммунара (протяжённость участка 400 метров). Асфальт на этом участке до сих пор не восстановлен.
В этом году объём работ гораздо больше – 1 800 метров, в том числе и на участке от ТЭЦ-1. Работы усложняются необходимостью перехода теплотрассы через оживлённые автомагистрали (Юного Коммунара, Добролюбова, проспект 50-летия Октября). Темпы работ не устраивают жителей и городских депутатов.
Депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим Бредний:
«Теплотрасса не ремонтировалась более 50 лет, ремонт назрел для безаварийной работы в зимнее время. Сейчас при вскрытии трассы видим, что местами металл на трубах превратился в фольгу, множество свищей. Объём работ большой и уже сейчас видно, что темпы нужно ускорять. Я построил сам уже немало объектов и знаю, что такое график работ и сроки. Настаиваю, чтобы работы выполнялись в две смены, то есть весь световой день. Необходимо выставить три дополнительные бригады с автокранами, экскаваторами, квалифицированными сварщиками и бетонщиками. И только таким образом мы сможем выполнить общую стратегическую цель - подать в сентябре горячую воду и отопление в жилые дома и социальные объекты (школы, детские сады и поликлиники).
На участке, где работает подрядчик ТГК-14, по улицам Гагарина, Сенчихина, Коллективная и Революции 1905 года в ближайшие дни нужно завершить работы по и открыть автомобильное движение.
В целях депутатского контроля я создаю народный штаб из активных общественников по контролю за выполнением работ, согласно графику производства. Желающие включиться в работу штаба, обращайтесь мою общественную приёмную [email protected] » .
Галина Воропай, жительница Шишковки:
«Я всю жизнь живу здесь. Понимаю, что ремонт необходим. Но мы всё прошлое лето были без горячей воды, и это лето – опять то же самое. Счета за электричество подрывают семейный бюджет. Дороги и тротуары перекопаны: ни пройти, ни проехать. Работают медленно, мало рабочих и техники. Мы обратились к своему депутату Вадиму Бредний для контроля и ускорения работ. Надеюсь, что вместе мы – жители, депутат, мэрия – воздействуем на подрядчика, чтобы в сентябре дали горячую воду и отопление.
От тепломагистрали №3 получают тепло жители части Железнодорожного района. На масштабную реконструкцию ранее было выделено федеральное финансирование. Сейчас теплотрасса сильно изношена, в последние зимы произошёл ряд аварий и порывов. После завершения работы к тепломагистрали будет также подключен весь микрорайон Стеклозавод.
Только слаженная совместная работа подрядчиков, заказчика, городских и республиканских властей, депутатов, жителей позволит подать горячую воду и отопление горожанам в сентябре.
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за затянувшегося ремонта теплотрассы
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