«Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял»
Известный в Бурятии тележурналист, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, участвующий в спецоперации, 2 июля получил ранение в бою.
Информация об этом появилась в соцсетях парламента республики. Сейчас Намсараев находится в госпитале на территории России.
- Начался бой. Мина попала точно в окоп, я перешёл в другой блиндаж. Прямо передо мной мина взорвалась, меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит, - рассказал он сам о своём состоянии.
Отмечается, что судя по голосу, настрой у депутата боевой. Всем своим землякам он передал, что жив, здоров и после восстановления планирует вновь вернуться на передовую.
Намсарай Намсараев отправился добровольцем в зону специальной военной операции осенью 2022 года.
- Я кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичетуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Для участия в СВО добровольцами ушло многих моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слёз, - пояснял он тогда.
Намсарай Намсараев получил ранение в бою
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