Советский район Улан-Удэ отметил Сурхарбан

Мероприятие проходило в Тулунже. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня, 1 июля, в Советском районе Улан-Удэ отметили «Наадан-Сурхарбаан 2023». Мероприятие состоялось на спортивной площадке микрорайона Тулунжа.

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Жители и гости района соревновались в традиционной бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан», гиревом спорте, шахматах «Шатар».Кроме того, проводилась традиционная игра в кости «Шагай наадан», перетягивание каната, а также состоялся конкурс национального костюма.

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В Октябрьском районе города спортивный праздник проходил также сегодня. В воскресенье, 2 июля, Сурхарбан состоится Железнодорожном районе. Мероприятие начнётся в 10:00 в парке имени С.Н. Орешкова.



Возрастное ограничение: 6+.

