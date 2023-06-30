В Бурятии в фотоловушку попал купающийся медведь













Купающийся мишка попал в объектив фотоловушки в Энхалукском заказнике в Кабанском районе Бурятии.- Летом не только мы любим купаться. Мишка с удовольствием принимает водные процедуры в тайге, - отметили в БУ «Бурприрода».Медведи любят воду. Летом вода и сырой грунт – всё, что нужно для комфортных условий, так как они выполняют терморегулирующую функцию.В районе обитания косолапые знают все купальни. Купальни в виде маленьких озерков, ям, наполненных водой, у медведей общие.Летом или осенью после долгого нахождения под солнцем зверь идёт на водопой и тут же погружает своё тело в воду по самые уши. Принимать ванну может по 10-15 минут, а затем забирается в густую тайгу, где отдыхает в глубоких лежках.Энхалукский заказник основан в 1995 году. Площадь около 15 тыс га. Здесь запрещена охота, рубка деревьев, нахождение с оружием, сброс мусора.