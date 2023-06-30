Учёный: «Байкальская нерпа самостоятельно справится с регуляцией своей численности»

Необходимости в отстреле нет

«Байкал-Daily» сообщал, что вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко ещё в апреле поручила ученым и региональным властям изучить вопрос принудительного сокращения популяции байкальской нерпы. Иными словами, её отстрела, писали СМИ. До 25 мая поручение не было выполнено. Вопрос на время повис в воздухе. Но, может быть, это и к лучшему. На вопросы «Байкал-Daily» ответил доктор биологических наук Александр Ананин. Он возглавляет отдел науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Учёный считает, что проблемы с излишней численностью байкальского эндемика, собственно, и нет.

- Александр Афанасьевич, в одном из интервью вы сказали, что регулирование численности нерпы «неизбежный процесс»? То есть действительно нужно сокращать искусственно?

- В интервью речь шла о естественной саморегуляции численности популяции как неизбежном процессе. В настоящее время, по некоторым данным, численность популяции байкальской нерпы приблизилась к верхнему пределу, после которого, например, в 1988 году была зарегистрирована массовая гибель эндемика от эпидемии. Погибло шесть тысяч особей!

Я предполагаю, что при нынешнем высоком уровне численности байкальской нерпы в популяции неизбежно может возникнуть эпидемия, вследствие которой произойдёт снижение численности нерпы. На самом деле эпидемии могут развиваться в популяциях нерп и при низкой численности, и для этого не обязательно должна быть очень высокая численность нерпы. Сейчас моё мнение уже не так категорично, но возможности включения механизмов саморегуляции количества нерпы я продолжаю считать вполне вероятными.

- Каким способом можно «принудительно сократить» популяцию нерпы? Вице-премьер правительства России Виктории Абрамченко поручала рассмотреть этот вопрос.

- Принудительное сокращение численности нерпы возможно только путём открытия на неё ограниченной охоты - отлова и, возможно, отстрела. Его могли бы осуществлять, например, представители коренных малочисленных народов севера. У нас это эвенки. Однако сейчас они не реализуют даже те минимальные объёмы лимитов, которые им выделяются. Скорее всего по причине отсутствия возможности коммерческой реализации продуктов такой охоты.

На мой взгляд, вообще регуляция численности нерпы не требуется. Если популяция нерпы увеличится выше возможного для её нормального существования, то наверняка включатся популяционные механизмы саморегуляции. Например, возрастёт процент яловых (не рожающих – ред.) самок.

- Почему нет достоверно доказанных данных о численности эндемика? Называются разные цифры – 100-150 тысяч особей…

- Мониторингом численности байкальской нерпы ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на подведомственных территориях занимается совместно с «БайкалНИРО», Лимнологическим институтом СО РАН и Фондом «Озеро Байкал». Это сложные, дорогостоящие комплексные работы, в рамках которых проводятся многочисленные изучения нерпы. В том числе – и по общей численности популяции. В 2022 году, согласно расчётам, она составила 160,3 тысячи.

Дело в том, что модели современных методов проведения учета нерпы ещё дорабатываются. На смену традиционным приходят учёты с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он ещё требуют дополнительной апробации и признания научным сообществом.

Помимо защиты наравне с другими видами, обитающими на подведомственных территориях, «Заповедное Подлеморье» совместно с заинтересованными научными учреждениями занимается учётом и изучением этого байкальского эндемика. Уже не первый год при поддержке «Фонда озера Байкал» проводятся исследования совместно со специалистами Института проблем экологии и эволюции РАН: это визуальные учёты на архипелаге Ушканьи острова (самом крупном летнем лежбище нерпы - ред.) и мечение особей для выяснения путей сезонных миграций.

Проводится совместная работа с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Например, визуальные учёты структуры популяции при помощи беспилотных летательных аппаратов. Также ведётся круглогодичный мониторинг при помощи фотоловушек. На данный момент срок наших серьёзных исследований небольшой – не более трёх лет. Сейчас идёт камеральная (лабораторная - ред.) обработка, после которой будут получены первые выводы. В первую очередь, нам важно знать, как на состояние байкальской нерпы влияет рекреационная деятельность. Промежуточные данные позволяют нам собирать базу научных статей по исследуемым темам, а также планировать охранную и рекреационную деятельность на особо охраняемой природной территории

- Байкальская нерпа опасна для другого эндемика - омуля?

- Это заблуждение. Омуль не является естественной пищей нерпы: слишком различаются их скорости плавания. И совсем не в пользу нерпы – она просто его не может догнать. Но нерпа научилась успешно выедать рыбу из сетей. Для неё это как поход в супермаркет – доступная еда в ассортименте.

- Могут ли мясо, жир нерп быть востребованными на данный момент в нашей экономике или хозяйстве?

- Мне не известна современная востребованность мяса и жира. Повторю мысль, что, возможно, это и есть причина неиспользования выделяемых квот на добычу нерпы представителями коренных малочисленных народов севера. На продукты охоты нет спроса! Также отсутствует инфраструктура для последующей переработки в полезных целях туш животных.

- То есть, если говорить глобально, никакой проблемы с «избыточной» численностью нерпы нет? Природа всё отрегулирует?

- По нашему мнению, байкальская нерпа самостоятельно справится с регуляцией своей численности: любая популяция способна приспосабливаться к условиям внешней среды. Благоприятные условия, например, обильная кормовая база, отсутствие факторов беспокойства и другие, ведут к росту численности. Неблагоприятные - конкуренция, нехватка кормов и т.д. - к снижению.

Любое вмешательство в природу, требует обоснования цели, предварительного, досконального и всестороннего изучения этого вопроса, а главное - длительного и систематического наблюдения и учёта численности животных. Сейчас нет потребности, готовности и достаточного количества научных данных, чтобы применять новые механизмы искусственного регулирования численности байкальской нерпы.