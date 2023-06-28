В Улан-Удэ впервые показали монгольский балет «Душа»

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Накануне, 27 июня, в Бурятском оперном театре состоялся первый показ монгольского балета «Душа» (6+). Артисты из Монголии сейчас находятся с гастролями в республике. У жителей Бурятии есть возможность познакомиться с оригинальной балетной постановкой.Неоклассический балет «Душа» — это мистическая история о любви и дружбе, рассказывающая о важности и ценности семейных отношений и о счастье совместного преодоления трудностей, что, по мнению авторов балета, стало одним из самых актуальных вопросов для современного общества.Как сообщал директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков, договорённость о приезде монгольских артистов балета со спектаклем «Душа» возникла в рамках визита руководства театра та в Улан-Батор в мае этого года.- Спектакль «Душа» - это неоклассический балет с интересной, авторской подачей, с минималистичными костюмами и декорациями. Мы рады, что наши коллеги из Монголии покажут спектакль на нашей сцене. Думаю, для поклонников балета это будет интересный и новый опыт, - отметил Дмитрий Дылыков.Инициатором создания балета стала профессор искусств Э.Долгормаа. В этом балете она воплотила идею о семейной паре, мечтающей о ребёнке.Главные партии исполняют ведущие солисты Государственного академического театра оперы и балета Монголии: заслуженная артистка Монголии Б.Саруул (Призрак), Б.Баасансүрэн (Жена) и А.Өлзий-Орших (Муж).- Пластика тел завораживает. Артисты из Монголии показали высокий уровень мастерства и таланта, проживали все эмоции через танец. Показали хрупкость человеческой жизни, жизненные трудности, которые преодолевают герои, - прокомментировала одна из зрительниц спектакля.Спектакль создан продюсерским центром «Номадик балет» и показан при поддержке министерства культуры Бурятии.Второй показ спектакля состоится сегодня 28 июня, в 18.30.