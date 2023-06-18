Было — стало: Космонавты 2.0

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Итак, памятник покорителям космоса вернулся на площадь Славы. Ура! Но есть нюансы...



«Космонавты» сменили ориентир. Что, может быть, и к лучшему: раньше рабочий смотрел на ДК, а теперь — в сторону завода. Хорош веселиться, пора на работу!



И обручи когда-то были чуть повыше и побольше. К сожалению, в сети практически нет архивных фотографий памятника. Но можно найти изображения аналогичного памятника в Архангельске. Там хорошо видно, что обручи словно парили на ладонях. Теперь же они прикручены прямо к голове рабочего! Сразу вспомнились садистские анекдоты и стишки из семидесятых:



В трамвае на выходе дядя стоял.

При выходе дядя случайно упал.

Но не слетела в клеточку кепка,

К затылку прибитая гвоздиком крепко.



— В целом же это, конечно, выдающееся событие. Жаль, не вернуть второй памятник с космонавтом и девушкой (или надежда есть?) и неоновые вывески на Арбате. Но можно, например, спасти ещё один артефакт из советского прошлого — рекламный щит «Госстрах» на крыше дома №4 на проспекте 50-летия Октября, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.



