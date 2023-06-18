Итак, памятник покорителям космоса вернулся на площадь Славы. Ура! Но есть нюансы...
«Космонавты» сменили ориентир. Что, может быть, и к лучшему: раньше рабочий смотрел на ДК, а теперь — в сторону завода. Хорош веселиться, пора на работу!
И обручи когда-то были чуть повыше и побольше. К сожалению, в сети практически нет архивных фотографий памятника. Но можно найти изображения аналогичного памятника в Архангельске. Там хорошо видно, что обручи словно парили на ладонях. Теперь же они прикручены прямо к голове рабочего! Сразу вспомнились садистские анекдоты и стишки из семидесятых:
В трамвае на выходе дядя стоял.
При выходе дядя случайно упал.
Но не слетела в клеточку кепка,
К затылку прибитая гвоздиком крепко.
— В целом же это, конечно, выдающееся событие. Жаль, не вернуть второй памятник с космонавтом и девушкой (или надежда есть?) и неоновые вывески на Арбате. Но можно, например, спасти ещё один артефакт из советского прошлого — рекламный щит «Госстрах» на крыше дома №4 на проспекте 50-летия Октября, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.
Было — стало: Космонавты 2.0
Общество, Фото:
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Итак, памятник покорителям космоса вернулся на площадь Славы. Ура! Но есть нюансы...
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