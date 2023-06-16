«Покорители космоса» снова появились на площади Славы в Улан-Удэ

Минувшей зимой памятник «Покорители космоса», который ещё в 2000-х убрали с площади Славы, решили туда вернуть. В январе мэр города Игорь Шутенков поинтересовался у жителей бурятской столицы, что они думают по этому поводу.
- Памятник символизировал не только достижения советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работавших на локомотивовагоноремонтном заводе, – написал тогда Шутенков в своём telegram-канале. – В этом году в честь 100-летия Бурятии и 85-летия Железнодорожного района планируем установить его на прежнем месте.
Шутенков запустил в Telegram голосование, в котором приняли участие более 300 человек, и большинство респондентов – 97% – идею поддержали.
Монумент украшал площадь полвека назад. Потом вместо него там появилась рекламная конструкция. И вот недавно «Покорители космоса» вернулись на историческое место.
Обновлённый памятник торжественно открыли под обратный отсчёт и звук взлетающей ракеты. Это событие приурочили к столетию республики, предстоящему Дню города и 85-летию Железнодорожного района.
Сама скульптура изготовлена из листов нержавеющего металла, часть которых требовалось заменить и привести в порядок. «Космонавтов» отреставрировали на ЛВРЗ и после покрыли их специальной краской.
Во внешнем облике скульптуры произошли изменения. Когда-то «космонавты» держали на вытянутых руках планеты, но за последние годы они куда-то пропали. Поэтому специалистам, восстанавливавшим памятникам, пришлось ориентироваться на нечёткие кадры кинохроники 70-х годов.
- Обручи с планетами раньше были больше, - поделился воспоминаниями с «Байкал-Daily» местный житель. К тому же их держали в ладонях. А сейчас обруч на одной из фигур прикрутили прямо к голове.