«Покорители космоса» снова появились на площади Славы в Улан-Удэ





Во внешнем облике скульптуры произошли изменения. Когда-то «космонавты» держали на вытянутых руках планеты, но за последние годы они куда-то пропали. Поэтому специалистам, восстанавливавшим памятникам, пришлось ориентироваться на нечёткие кадры кинохроники 70-х годов.







- Обручи с планетами раньше были больше, - поделился воспоминаниями с «Байкал-Daily» местный житель. К тому же их держали в ладонях. А сейчас обруч на одной из фигур прикрутили прямо к голове.

