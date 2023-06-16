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«Покорители космоса» снова появились на площади Славы в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Обновлённый памятник вернули туда под звук взлетающей ракеты. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

Минувшей зимой памятник «Покорители космоса», который ещё в 2000-х убрали с площади Славы, решили туда вернуть. В январе мэр города Игорь Шутенков поинтересовался у жителей бурятской столицы, что они думают по этому поводу.

- Памятник символизировал не только достижения советского народа в освоении космического пространства, но и славный труд улан-удэнцев, работавших на локомотивовагоноремонтном заводе, – написал тогда Шутенков в своём telegram-канале. – В этом году в честь 100-летия Бурятии и 85-летия Железнодорожного района планируем  установить его на прежнем месте.

Шутенков запустил в Telegram голосование, в котором приняли участие более 300 человек, и большинство респондентов – 97% – идею поддержали.

Монумент украшал площадь полвека назад. Потом вместо него там появилась рекламная конструкция. И вот недавно «Покорители космоса» вернулись на историческое место.

Обновлённый памятник торжественно открыли под обратный отсчёт и звук взлетающей ракеты. Это событие приурочили к столетию республики, предстоящему Дню города и 85-летию Железнодорожного района. 

Сама скульптура изготовлена из листов нержавеющего металла, часть которых требовалось заменить и привести в порядок. «Космонавтов» отреставрировали на ЛВРЗ и после покрыли их специальной краской. 

Во внешнем облике скульптуры произошли изменения. Когда-то «космонавты» держали на вытянутых руках планеты, но за последние годы они куда-то пропали. Поэтому специалистам, восстанавливавшим памятникам, пришлось ориентироваться на нечёткие кадры кинохроники 70-х годов.


- Обручи с планетами раньше были больше, - поделился воспоминаниями с «Байкал-Daily» местный житель. К тому же их держали в ладонях. А сейчас обруч на одной из фигур прикрутили прямо к голове. 
памятник день горо

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