Из-за этого ООО попало в «чёрный» список УФАС
В бурятское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ обратились власти сельских поселений «Усть-Эгитуйское» и «Эгитуйское». Они подали жалобу на ООО, с которым ещё в 2022 году заключили контракты на благоустройство детских площадок в еравнинских сёлах Можайка и Усть-Эгита.
Как выяснилось, подрядчик завез на объекты столбы, которые не соответствовали смете. После требования заказчиков устранить нарушения представители компании просто перестали выходить на связь. Работы так и не завершили в оговорённый срок, хотя ООО выплатили аванс.
По решению антимонопольной службы саму компанию, её директора и учредителя включили в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь они два года не смогут претендовать на участие в государственных закупках.
В Бурятии компания забросила благоустройство детских площадок
Общество, Фото:
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