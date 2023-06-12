В Бурятии компания забросила благоустройство детских площадок

Из-за этого ООО попало в «чёрный» список УФАС



В бурятское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ обратились власти сельских поселений «Усть-Эгитуйское» и «Эгитуйское». Они подали жалобу на ООО, с которым ещё в 2022 году заключили контракты на благоустройство детских площадок в еравнинских сёлах Можайка и Усть-Эгита.



Как выяснилось, подрядчик завез на объекты столбы, которые не соответствовали смете. После требования заказчиков устранить нарушения представители компании просто перестали выходить на связь. Работы так и не завершили в оговорённый срок, хотя ООО выплатили аванс.



По решению антимонопольной службы саму компанию, её директора и учредителя включили в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь они два года не смогут претендовать на участие в государственных закупках.

