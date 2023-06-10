В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности





Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ совместно с сотрудниками УГИБДД МВД по Бурятии в детском парке «Юбилейный» провела мероприятие по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних.Как показывает практика, одной из основных причин травмирования детей на дорогах является их собственная неосторожность, отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Представители прокуратуры и ГИБДД разъяснили детям необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, обратили особое внимание на безопасное поведение при пересечении проезжей части, объяснили необходимость ношения светоотражающих элементов.С юными велосипедистами провели викторину дорожной безопасности с розыгрышем памятных подарков, изучили правила безопасного передвижения на велосипедах и самокатах, в том числе указали на необходимость использования средств дополнительной защиты - шлемов, наколенников, налокотников и перчаток.