10 июня

09 июня

Популярное

В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности

В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Мероприятие провели сотрудники прокуратуры и ГИБДД

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ совместно с сотрудниками УГИБДД МВД по Бурятии в детском парке «Юбилейный» провела мероприятие по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних.

Как показывает практика, одной из основных причин травмирования детей на дорогах является их собственная неосторожность, отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


Представители прокуратуры и ГИБДД разъяснили детям необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, обратили особое внимание на безопасное поведение при пересечении проезжей части, объяснили необходимость ношения светоотражающих элементов.

С юными велосипедистами провели викторину дорожной безопасности с розыгрышем памятных подарков, изучили правила безопасного передвижения на велосипедах и самокатах, в том числе указали на необходимость использования средств дополнительной защиты - шлемов, наколенников, налокотников и перчаток.

прокуратура ГИБДД дети ПДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности
В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности
Общество, 10.06.2023
Мероприятие провели сотрудники прокуратуры и ГИБДД
В Бурятии начала подготовку к ВЭФ-2023
В Бурятии начала подготовку к ВЭФ-2023
Общество, 10.06.2023
Состоялось заседание под руководством Юрия Трутнева
В Бичурском районе Бурятии начались работы по благоустройству
В Бичурском районе Бурятии начались работы по благоустройству
Общество, 10.06.2023
На обновлённых территориях будет комфортно жителям разных возрастов 
В Улан-Удэ сотрудники музея собрали мох для северных оленей
В Улан-Удэ сотрудники музея собрали мох для северных оленей
Общество, 10.06.2023
Он является важной частью питания северных оленей
В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе
В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе
Общество, 10.06.2023
Его посвятят ламе Эгитуйского дацана
В Бурятии иволгинцы посостязаются в Сурхарбане
В Бурятии иволгинцы посостязаются в Сурхарбане
Общество, 10.06.2023
Местом проведения станет административный центр района
В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»
В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»
Общество, 09.06.2023
Он состоится в Селенгинском районе
В окрестностях Читы проведут шаманский тайлган
В окрестностях Читы проведут шаманский тайлган
Общество, 09.06.2023
Обряд совершат на Титовской сопке
В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур
В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур
Общество, 09.06.2023
В столице области отпразднуют День России
Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»
Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»
Общество, 09.06.2023
Город примет фестиваль культурного наследия
Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей
Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей
Общество, 09.06.2023
Празднование объединят с районным Сурхарбаном
В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
Общество, 09.06.2023
Также здесь планируют запустить межмуниципальный маршрут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^