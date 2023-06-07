В колонии прошёл брейн-ринг
6 июня осуждённые, отбывающие наказание в улан-удэнской исправительной колонии №8, приняли участие в брейн-ринге ко Дню русского языка.
Разделившись на две команды, участники отвечали на вопросы, касающиеся орфографии, пунктуации и морфологии. За каждый первый правильный ответ командам начислялись баллы. В итоге победу одержали осуждённые 11 отряда учреждения.
По словам сотрудников воспитательного отдела, мероприятие направлено на развитие у осуждённых интереса к изучению русского языка и обогащение словарного запаса, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
День русского языка отмечается в День рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.
В Улан-Удэ осуждённые отметили День русского языка
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