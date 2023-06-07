07 июня

06 июня

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые отметили День русского языка

В Улан-Удэ осуждённые отметили День русского языка
Общество,  Фото:pixabay.com.
В колонии прошёл брейн-ринг

6 июня осуждённые, отбывающие наказание в улан-удэнской исправительной колонии №8, приняли участие в брейн-ринге ко Дню русского языка.

Разделившись на две команды, участники отвечали на вопросы, касающиеся орфографии, пунктуации и морфологии. За каждый первый правильный ответ командам начислялись баллы. В итоге победу одержали осуждённые 11 отряда учреждения.

По словам сотрудников воспитательного отдела, мероприятие направлено на развитие у осуждённых интереса к изучению русского языка и обогащение словарного запаса, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

День русского языка отмечается в День рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

УФСИН осужденные русский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале вновь состоится фестиваль водных видов спорта
На Байкале вновь состоится фестиваль водных видов спорта
Общество, 07.06.2023
В Бурятии назвали сроки проведения «Байкальского ветра»
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 07.06.2023
В столице республики осадков не ожидается
В Бурятии отметят День велосипедиста
В Бурятии отметят День велосипедиста
Общество, 06.06.2023
На стадионе Улан-Удэ состоятся кольцевые гонки
В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»
В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»
Общество, 06.06.2023
В республике пройдут соревнования по внедорожному ориентированию
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Общество, 06.06.2023
Мероприятия пройдут в течение трёх дней
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
Общество, 06.06.2023
Горожан приобщат к здоровому образу жизни
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
Общество, 06.06.2023
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Общество, 06.06.2023
Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
Общество, 06.06.2023
Проект планируют завершить в течение четырёх лет
Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»
Улан-Удэ стал победителем смотра «Минии тоонто – Моя малая Родина»
Общество, 06.06.2023
Город выиграл главный приз в размере 500 000 рублей
В Бурятии соревновались в водном туризме
В Бурятии соревновались в водном туризме
Общество, 06.06.2023
В общекомандном зачёте победила СОШ Селенгинского района и турклуб «Азимут»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^