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В Бурятии осуждённые высадили картошку

В Бурятии осуждённые высадили картошку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В колонии стартовала посевная кампания

В улан-удэнской колонии-поселения № 3 стартовала посевная кампания. Осуждённые высадили картофель сорта «Гала» на земельном участке площадью 37,4 га. в Иволгинском районе Бурятии.

- Уход за посевами будет осуществляться с использованием нового сельскохозяйственного оборудования, приобретённого учреждением в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2030 годы», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Сельскохозяйственная деятельность учреждения позволяет обеспечивать трудовую занятость осуждённых, а также снабжать учреждения уголовно-исполнительной системы экологически чистой продукцией.


УФСИН посевная

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