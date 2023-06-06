В Бурятии осуждённые высадили картошку

В колонии стартовала посевная кампания



В улан-удэнской колонии-поселения № 3 стартовала посевная кампания. Осуждённые высадили картофель сорта «Гала» на земельном участке площадью 37,4 га. в Иволгинском районе Бурятии.



- Уход за посевами будет осуществляться с использованием нового сельскохозяйственного оборудования, приобретённого учреждением в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2030 годы», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Сельскохозяйственная деятельность учреждения позволяет обеспечивать трудовую занятость осуждённых, а также снабжать учреждения уголовно-исполнительной системы экологически чистой продукцией.





