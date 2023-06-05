61-летняя жительница Бурятии участвует в национальном конкурсе красоты





Отдать свой голос можно на официальном сайте конкурса, перейдя по ссылке https://mrsworld.ru/миссис-россия-2023/ и лайкнув фото Ларисы. Регистрироваться там не нужно.

В Москве в эти дни проходит национальный конкурс красоты среди замужних дам «Миссис Россия Мира 2023» (), победительница которого получит не только почётный титул, но и представит нашу страну уже на международном уровне – в США. За звание лучшей борются 76 участниц со всей РФ.Финал состоится уже в понедельник, 5 июня. Честь Бурятии на грандиозном шоу, которое пройдёт в «Известия Hall» в самом центре российской столицы (18+), защищает наша землячка – 61-летняя Лариса Макшанова. Ей требуется поддержка жителей республики.