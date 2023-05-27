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Глава Бурятии не стал раскрывать свои доходы за 2022 год

Глава Бурятии не стал раскрывать свои доходы за 2022 год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов не опубликовал декларацию впервые за несколько лет

Декларационная кампания в Бурятии, как и по всей стране, стартовала в апреле. Ранее публиковать свои доходы за истёкший год были обязаны члены Совфеда, главы регионов, чиновники и госслужащие, а также депутаты всех уровней.

В декабре 2022-го от отчётов освободили военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. А в феврале 2023-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации народным и сенаторам разрешили размещать в обобщённом виде. Так сделали, к примеру, в Народном Хурале.

Многие российские губернаторы следом за сенаторами и народными избранниками тоже начали отказываться от обнародования сведений о доходах и имуществе. Этим правом воспользовался, в частности, глава Бурятии Алексей Цыденов. На официальном сайте правительства республики в разделе «Противодействие коррупции» этих данных нет, зато говорится буквально следующее:

- Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Бурятии, и членов их семей за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2022 года не публикуются в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».




О доходах руководитель региона не отчитался впервые за несколько лет – ранее он делал это исправно. Так, весной 2022-го Цыденов внёс в декларацию земельный участок площадью в 748 квадратных метров, а также дом и квартиру на 338 и 121,6 «квадратов» соответственно. Его доход за 2021-ый оставил 5 648 274 рублей – на 500 тысяч больше, чем за 2020-ый.

У супруги главы не оказалось никакого заработка. В собственности у неё значилась та же недвижимость, что у мужа, а в пользовании имелся легковой автомобиль Volkswagen Multivan.

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