Жители Бурятии больше не узнают, как хорошо живут депутаты Народного Хурала

















А депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга отчитались в особой анонимной форме: вместо фамилий указаны только номера. Исходя из опубликованной информации, больше всего за 2022 год заработал депутат № 27 — более 106 млн. рублей. А зато у депутата № 22 имеется 17 объектов недвижимости.







