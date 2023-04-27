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Жители Бурятии больше не узнают, как хорошо живут депутаты Народного Хурала

Жители Бурятии больше не узнают, как хорошо живут депутаты Народного Хурала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Доходы республиканских парламентариев засекретили от народа

Жители Бурятии больше не узнают, каким имуществом – домами, квартирами, землями и гаражами – владеют представители республиканского парламента и сколько составил их годовой заработок. Сведения о доходах депутатов Народного Хурала засекретили. На официальном сайте парламента есть только обобщённая информация о том, подали ли они декларации за истёкшие 12 месяцев.



Так, 15 депутатов представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – как собственных, так и своих супругов и несовершеннолетних детей. Ещё 49 предъявили уведомления по форме, установленной республиканским законом № 113-I «О статусе депутата Народного Хурала».

Как сообщал «Байкал-Daily», на февральской сессии парламентарии рассмотрели вопрос об изменениях «в отдельные законодательные акты Бурятии». Речь, в частности, о республиканских законах «О статусе депутата Народного Хурала», «Об организации местного самоуправления» и «О противодействии коррупции». Их привели в соответствие с федеральным законодательством.

Народным избранникам – как региональным, так и муниципальным – упросили порядок подачи деклараций. Сведения о доходах и расходах – своих личных, супругов и несовершеннолетних детей – они теперь должны предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания или получения вакантного мандата.

Кроме того, депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, вправе не отчитываться о доходах, если они не заключали крупные сделки – такие, общая сумма которых превышает общий семейный доход за три последних года.

В силу вступили и новые положения закона, согласно которым декларации в Интернете отныне публикуют «в обобщённом виде» и «без указания персональных данных». Это не позволит идентифицировать человека и принадлежащее ему имущество. Сейчас размещают только сведения о том, как избранники исполнили (надлежащим или ненадлежащим образом) обязанность отчитаться о своих доходах и расходах. Эти нововведения касаются депутатов, которые трудятся в НХ на непостоянной – то есть на неоплачиваемой основе.

«Декларационный сезон» в Бурятии, как и во всей стране, всегда начинался весной. Каждый раз публиковать свои доходы за прошлый год до конца апреля должны были члены Совфеда, чиновники и депутаты всех уровней. Однако в феврале 2023-го глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации всем депутатам и сенаторам разрешили размещать в обобщённом виде – без имён и фамилий. В декабре от таких отчётов освободили военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.

Информацию о заработке и имуществе в обобщённом виде также  представили депутаты заксобрания соседнего Приангарья и Новосибирской области. 



А депутаты  Заксобрания Санкт-Петербурга отчитались в особой анонимной форме: вместо фамилий указаны только номера. Исходя из опубликованной информации, больше всего за 2022 год заработал депутат № 27 — более 106 млн. рублей. А зато у депутата № 22 имеется 17 объектов недвижимости.


Годом ранее, когда сведения о доходах депутатов были публичными, самым богатым в Народном Хурале был бизнесмен из Гусиноозёрска, член фракции «Единая Россия» Солбон Дашинимаев. Он задекларировал 139,7 млн рублей. В предыдущие годы рейтинг возглавлял гендиректор ООО «Семья» Михаил Гергенов: так, по итогам 2020-го он показал доход в 50,8 млн. 
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