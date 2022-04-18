Доход главы Бурятии за год вырос

У супруги главы нет задекларированных доходов. В собственности та же недвижимость, что у мужа. В пользовании легковой автомобиль Volkswagen Multivan, которого не было год назад.



У одного из троих несовершеннолетних детей доход составил 128 рублей. в пользовании у детей – родительская недвижимость.



