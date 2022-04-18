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Доход главы Бурятии за год вырос

Доход главы Бурятии за год вырос
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов опубликовал сведения о доходах за 2021 год

Задекларированный доход главы Бурятии Алексея Цыденова за год составил 5 648 274 рублей. Это на 500 тысяч рублей больше, чем год назад.

Что касается недвижимости Алексея Цыденова, то обошлось без изменений. В собственности у главы по-прежнему земельный участок площадью 748 квадратных метров, дом и квартира по 338 и 121,6 «квадратов» соответственно.

Отметим, квартира Цыденовых находится в Москве, а коттедж – на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Этот дом глава купил сразу после назначения в Бурятию, оформив на него ипотеку сроком на 10 лет. Ипотека была взята под залог московской квартиры.

У супруги главы нет задекларированных доходов. В собственности та же недвижимость, что у мужа. В пользовании легковой автомобиль Volkswagen Multivan, которого не было год назад.

У одного из троих несовершеннолетних детей доход составил 128 рублей. в пользовании у детей – родительская недвижимость.

глава Бурятии Алексей Цыденов деклара

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