17 детсадов и 9 школ построят в этом году в Бурятии











Все детские сады и школы строят по типовым проектам.



Что касается дошкольных учреждений, то их возведут в пяти районах республики, a также в городах Улан-Удэ и Северобайкальск.



- Будущие детсады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения - от 50 до 280 мест. Всего же будет создано более двух тысяч мест для дошкольников. Самые большие учреждения будут построены в Северобайкальске и Иволгинском районе. К слову в Иволгинском районе детских садов будет сразу три,- рассказал начальник Анатолий Урбанов.



Ввод в эксплуатацию 9 школ и 17 детских садов позволят разгрузить существующие учреждения.



До конца года в Бурятии построят 17 детских садов и 9 школ, сообщили в минстрое.Их построят в основном в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском районах, а также в Закаменском районе и в городе Северобайкальск.Накануне зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов посетили строящиеся школы и детские сады в Улан-Удэ и ближайших районах.Степень готовности на всех школах и детских садах разная, но обязательное условие для всех одинаковое – завершить строительство в этом году. Такое поручение подрядным организациям дал Евгений Луковников.Так, в скором времени свои двери откроет школа в селе Нижняя Иволга.- Степень готовности школы в селе Нижняя Иволга высокая, планируем ввести её в эксплуатацию в начале августа. Отапливать новое здание будет газовая котельная. Ещё раз хочется обратить внимание на газовые котельные. Мы продолжаем программу перехода на голубое топливо. Котельные установлены на всех школах и детских садах, где нет централизованного отопления. Их уже больше 20 штук по всей республике, - прокомментировал Евгений Луковников.А вот к школе в селе Поселье Иволгинского района возникли вопросы. Вентиляционная труба занимает большую часть столовой, места для принятия пищи практически нет. Поэтому было дано поручение переделать столовую.- Переделывать будем столовую в строящейся школе в селе Поселье. Возмутило проектное решения проектировщика - вентиляционная труба занимает большую часть столовой, места для принятия пищи практически нет. При этом по такому проекту у нас построены и другие школы, однако подобного нет ни в одной из них, - написал Луковников в своём Telegram-канале.