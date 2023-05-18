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17 детсадов и 9 школ построят в этом году в Бурятии

17 детсадов и 9 школ построят в этом году в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Вопросы возникли к школе, строящейся в селе Поселье

До конца года в Бурятии построят 17 детских садов и 9 школ, сообщили в минстрое.

Их построят в основном в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском районах, а также в Закаменском районе и в городе Северобайкальск.

Накануне зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов посетили строящиеся школы и детские сады в Улан-Удэ и ближайших районах.

Степень готовности на всех школах и детских садах разная, но обязательное условие для всех одинаковое – завершить строительство в этом году. Такое поручение подрядным организациям дал Евгений Луковников.


Так, в скором времени свои двери откроет школа в селе Нижняя Иволга.

- Степень готовности школы в селе Нижняя Иволга высокая, планируем ввести её в эксплуатацию в начале августа. Отапливать новое здание будет газовая котельная. Ещё раз хочется обратить внимание на газовые котельные. Мы продолжаем программу перехода на голубое топливо. Котельные установлены на всех школах и детских садах, где нет централизованного отопления. Их уже больше 20 штук по всей республике, - прокомментировал Евгений Луковников.

А вот к школе в селе Поселье Иволгинского района возникли вопросы. Вентиляционная труба занимает большую часть столовой, места для принятия пищи практически нет. Поэтому было дано поручение переделать столовую.

- Переделывать будем столовую в строящейся школе в селе Поселье. Возмутило проектное решения проектировщика - вентиляционная труба занимает большую часть столовой, места для принятия пищи практически нет. При этом по такому проекту у нас построены и другие школы, однако подобного нет ни в одной из них, - написал Луковников в своём Telegram-канале.

 
Все детские сады и школы строят по типовым проектам.

Что касается дошкольных учреждений, то их возведут в пяти районах республики, a также в городах Улан-Удэ и Северобайкальск.

- Будущие детсады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения - от 50 до 280 мест. Всего же будет создано более двух тысяч мест для дошкольников. Самые большие учреждения будут построены в Северобайкальске и Иволгинском районе. К слову в Иволгинском районе детских садов будет сразу три,- рассказал начальник Анатолий Урбанов.

Ввод в эксплуатацию 9 школ и 17 детских садов позволят разгрузить существующие учреждения.
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