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В Улан-Удэ заработал парящий кран-фонтан

В Улан-Удэ заработал парящий кран-фонтан
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Огромный смеситель «повис» в нескольких метрах над землёй

После долгой зимы в столице Бурятии, наконец, заработал необычный фонтан в виде огромного водопроводного крана, который словно висит в воздухе. Он находится в сквере «Серебряной воды» на улице Красноармейская, недалеко от МУП «Водоканал».

Зона отдыха посвящена Леониду Дмитриевичу Ткаченко, руководившему предприятием более четверти века – с 1978-го по 2005-ый год и носит его имя. Сделать её хотели ещё в 2017 году, и прошлым летом обустройство возобновилось. А церемония открытия состоялась 1 сентября.

Фонтан сотрудники МУП сделали вручную за два месяца фактически с нуля. Помимо гигантского «парящего» над землёй смесителя, в сквере есть единственный в городе питьевой фонтанчик с чистой водой, которая каждый день проходит лабораторный контроль – её подают прямо с ближайшей водонасосной станции. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в первый день мая в столице Бурятии заработали четыре фонтана – на площади Славы в Железнодорожном районе, на Арбате, у Мемориала Победы и первый в городе сухой – на площади Революции. Их запустили всего на один день в честь праздника весны и труда и пообещали включить повторно вместе с остальными (а всего их в Улан-Удэ 16) во  вторник, 9 мая – ко Дню Победы и уже на всё лето.

У сухого фонтана на площади Революции есть светодинамическая подсветка, а водная часть скрыта под землёй, в специальной подземной чаше. С два десятка струй устремляются из неё прямо вверх, взлетая над поверхностью.

фонтан Водоканал сквер

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