В Улан-Удэ забил первый в городе сухой фонтан

Однако он, как и остальные, проработает всего один день
В первый день мая в столице Бурятии заработали четыре фонтана – на площади Славы в Железнодорожном районе, на Арбате, у Мемориала Победы и первый в городе сухой – на площади Революции. Их запустили в честь праздника весны и труда.
В комитете городского хозяйства предупредили, что фонтаны проработают всего один день. Повторно их вместе с остальными (а всего их в Улан-Удэ 16) включат в следующий вторник, 9 мая – ко Дню Победы и уже на всё лето.
У сухого фонтана на площади Революции есть светодинамическая подсветка, а водная часть скрыта под землёй, в специальной подземной чаше. С два десятка струй устремляются из неё прямо вверх, взлетая над поверхностью.
Однако он, как и остальные, проработает всего один день
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