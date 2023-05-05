Их подарят пациентам военных госпиталей города Улан-Удэ
В Бурятии была объявлена акция по сбору книг. Жителей республики просят оказать посильную помощь в сборе книг для военнослужащих — участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военных госпиталях города Улан-Удэ.
В дар принимаются книги в хорошем состоянии. Приём книг осуществляется в национальной библиотеке РБ в часы работы, сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии объявлена акция по сбору книг
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