В Бурятии объявлена акция по сбору книг

Их подарят пациентам военных госпиталей города Улан-Удэ



В Бурятии была объявлена акция по сбору книг. Жителей республики просят оказать посильную помощь в сборе книг для военнослужащих — участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военных госпиталях города Улан-Удэ.



В дар принимаются книги в хорошем состоянии. Приём книг осуществляется в национальной библиотеке РБ в часы работы, сообщает пресс-служба учреждения.



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