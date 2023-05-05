Улицу в столице Бурятии назвали в честь Алдара Цыденжапова



19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек, только когда пламя ослабло.



Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. У матроса обгорело почти сто процентов кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28-го сентября юноши не стало. Похоронили героя в родном посёлке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – почти 350 человек, так и не узнав, что предотвратил настоящую катастрофу. В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота.







Как сообщал «Байкал-Daily» ,придумать названия улицам улан-удэнцы могут сами. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.

Одна из улиц в столице Бурятии теперь носит имя Героя РФ Алдара Цыденжапова. Она находится в 140 микрорайоне, сообщили в пресс-службе городской администрации. Так в Улан-Удэ увековечили имя уроженца Агинского Бурятского округа.Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён ВОВ присвоили звание Героя России. 24 сентября 2010 года он предотвратил взрыв на эскадренном миноносце «Быстрый». С тех пор прошло уже 13 лет.Пожар в машинном отделении случился всего за несколько часов до выхода эсминца в море. Тогда произошёл разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух.