Улан-удэнцы могут сами придумать названия улицам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Правда, использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается



В администрации Улан-Удэ объяснили, как присвоить название той или иной улице. Предложить его может каждый желающий, но нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, наименования должны быть на русском (и дополнительно – на бурятском языке) и отвечать «словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского языка». Бранные и оскорбительные слова и выражения использовать, естественно, запрещается.



Свой вариант с планом-схемой расположения улицы необходимо направить в комитет по архитектуре и градостроительству мэрии. Кроме того, потребуются паспорт и соответствующее заявление. Комиссия рассмотрит его в течение 30 календарных дней и даст положительный либо отрицательный ответ.



Если вы хотите назвать улицу в честь какого-либо известного человека или выдающегося деятеля, к заявлению нужно приложить сведения о имеющихся у него государственных наградах и копии подтверждающих документов с оригиналами. Понадобится и информация об общепризнанных достижениях и заслугах в той или иной сфере.

