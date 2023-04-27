Улан-удэнцев призвали не выскакивать на рельсы после аномального снегопада

Ночью 27 апреля на столицу Бурятии, как и предупреждали синоптики, обрушился сильный снег. Сотрудники городского комбината по благоустройству с трёх часов ночи разгребают последствия обильных осадков и подсыпают дороги.
Сейчас на улицах Улан-Удэ работают два автогрейдера, восемь КамАЗов со снегоотвалами, пять пескоразбрасывателей, 11 тракторов-щёток, пять «бобкэтов» и фронтальный погрузчик. Дворники очищают от снега остановки, пешеходные переходы и лестницы.
В порядок приводят и трамвайные пути. Горожан попросили не выезжать на них.
- Будьте осторожны и не выскакивайте перед трамваем. Особенно просим быть внимательнее автомобилистов. Рельсы сейчас скользкие, не стоит на них выезжать, – отметили в МУП «Управление трамвая».
Там напомнили: тормозной путь трамвая – свыше 20 метров, а вес вагона – около 20 тонн. Ранее автовладельцам посоветовали быть внимательнее за рулём, соблюдать скорость и безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности вообще лучше пересесть с личного авто на общественный транспорт. Парковать машины советуют подальше от деревьев и других конструкций.