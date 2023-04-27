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В Улан-Удэ с ночи убирают выпавший снег

В Улан-Удэ с ночи убирают выпавший снег
Общество,  Фото:КГХ
Снегопад шёл всю ночь

Сотрудники комбината по благоустройству с трёх часов ночи приступили к уборке снега и подсыпке дорог, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

Сейчас на городских улицах работают два автогрейдера, восемь «КамАЗов» со снегоотвалами, пять пескоразбрасывателей, 11 тракторов-щёток, пять бобкэтов, один фронтальный погрузчик.

- Мы переоборудовали два автомобиля «ГАЗон Некст» отвалами и щётками для уборки улиц, - сказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



Тракторы-щётки чистят улицы Ленина, Комарова, Коммунистическая, Бабушкина, пр. 50-летия Октября и т.д.

Автогрейдеры идут по пр. Автомобилистов, ул. Терешковой, пескоразбрасыватели работают по ул. Музейная Ботаническая, в 112-м квартале, по пр. Строителей и т.д.
 
Бобкэты работают на ул. Ленина, Добролюбова, Терешковой, Магистральная, самосвалы по ул. Музейная, Ербанова, пр. Автомобилистов, ул. Бабушкина, Ленина, Сухэ-Батора, ул. Кристальная, пр. Автомобилистов и т.д.

Несмотря на прилагаемые усилия, город стоит в пробках. Многие автомобилисты успели сменить зимнюю резину на летнюю, из-за чего движение сильно затрудняется.






снег коммунальное хозяйство

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