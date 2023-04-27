В Улан-Удэ с ночи убирают выпавший снег











Бобкэты работают на ул. Ленина, Добролюбова, Терешковой, Магистральная, самосвалы по ул. Музейная, Ербанова, пр. Автомобилистов, ул. Бабушкина, Ленина, Сухэ-Батора, ул. Кристальная, пр. Автомобилистов и т.д.



Несмотря на прилагаемые усилия, город стоит в пробках. Многие автомобилисты успели сменить зимнюю резину на летнюю, из-за чего движение сильно затрудняется.











Бобкэты работают на ул. Ленина, Добролюбова, Терешковой, Магистральная, самосвалы по ул. Музейная, Ербанова, пр. Автомобилистов, ул. Бабушкина, Ленина, Сухэ-Батора, ул. Кристальная, пр. Автомобилистов и т.д.Несмотря на прилагаемые усилия, город стоит в пробках. Многие автомобилисты успели сменить зимнюю резину на летнюю, из-за чего движение сильно затрудняется.

Сотрудники комбината по благоустройству с трёх часов ночи приступили к уборке снега и подсыпке дорог, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.Сейчас на городских улицах работают два автогрейдера, восемь «КамАЗов» со снегоотвалами, пять пескоразбрасывателей, 11 тракторов-щёток, пять бобкэтов, один фронтальный погрузчик.- Мы переоборудовали два автомобиля «ГАЗон Некст» отвалами и щётками для уборки улиц, - сказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Тракторы-щётки чистят улицы Ленина, Комарова, Коммунистическая, Бабушкина, пр. 50-летия Октября и т.д.Автогрейдеры идут по пр. Автомобилистов, ул. Терешковой, пескоразбрасыватели работают по ул. Музейная Ботаническая, в 112-м квартале, по пр. Строителей и т.д.