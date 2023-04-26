Улан-удэнцев призвали в непогоду не ездить по дорогам как попало

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

На республику надвигаются снег и ветер



В четверг, 27 апреля, погода в Бурятии ещё больше испортится. В дневное время похолодает до +2, +4 градусов. Столицу республики накроет снег, а ветер усилится до 7-12 метров в секунду.



На дорогах возможны гололедица, накаты, заносы.



Улан-удэнцев призвали быть внимательнее за рулём, соблюдать скорость и безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности вообще лучше пересесть с личного авто на общественный транспорт. Парковать машины советуют подальше от деревьев и других конструкций.

