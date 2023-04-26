В Прибайкальском нацпарке фотоловушка сняла медведя









Эти кадры наверняка насторожат тех, кто собирается прогуляться по Большой Байкальской тропе и стартовать именно в посёлке Листвянка. Но причин для волнения нет, считают сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: мишка не стремится к обществу людей и держится в стороне от тропы.



- Неожиданная встреча маловероятна, если придерживаться трека маршрута, не оставлять мусор и пищевые отходы, озвучивать своё присутствие, - подчеркнули в «Заповедном Прибайкалье».



А вот для жителей посёлка Байкал (бывший Порт Байкал) наблюдение за косолапыми – не такая уж и редкость. Во-первых, хозяева тайги в районе Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) выходят из спячки одними из первых, во-вторых без стеснения могут прогуляться по окраинам посёлка.



На днях один некрупный медведь уже предпринял попытку перебраться с южного склона холма на северный, но не смог подняться из-за снега, скатился и ушёл обратно.



- К домам не приближался, - отметили сотрудники Байкальского участкового лесничества, которые наблюдали за перемещением хищника.



На солонце, устроенном в Листвянском лесничестве Прибайкальского национального парка «отметился» медведь. Хищник попал в объектив фотоловушки.