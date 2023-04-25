Это и называется единением
В Бурятии была создана целая система по снабжению воинов, находящихся на СВО, помощью. Неравнодушные земляки передают военнослужащим свой автотранспорт; предприниматели и правительство обеспечивают его полный ремонт и комплектацию; «Боевое братство», различные организации, фирмы, главы районов республики, городская администрация, правительство Бурятии помогают с доставкой. Складские помещения и территорию инициаторам движения братьям Николаю и Сергею Воротниковым на неограниченное время предоставила компания «Бурятшинторг».
За март в зону проведения специальной военной операции уже было отправлено несколько фур и единиц техники, а также больше двадцати тонн адресных посылок. Машины уходили максимально укомплектованные.
Кроме этого, с 1 апреля по 12 апреля с этой площадки было отправлен транспорт автопоездом. Его доставку организовал «Народный фронт».
Также 24 апреля в зону СВО была направлена гуманитарная помощь. Воинам от республики отправили не только оборудование и медикаменты, но и многое другое.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации. В одном из улусов района был создан волонтёрский цех, где занимаются пошивом вещей для военнослужащих.
В Бурятии создана система по снабжению воинов на СВО
Общество, Фото:
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