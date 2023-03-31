31 марта

30 марта

Популярное

На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»

На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»
Общество, 
На музыкальном фестивале в Ацагате ждут ещё одну группу с необычным названием

Организаторы фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+) представили ещё одного участника главного open-air года – это группа «Бонд с кнопкой». Её основатель – Илья Золотухин. Молодой человек родился в Нефтекамске – небольшом городке в Башкортостане.

- Первый раз что-то похожее на рок-группу я собрал году в 2017-ом, чтобы понравиться девочке. Девочка растворилась в пространстве года через два, а группа осталась, – рассказывает Илья. – Очень сильным толчком стал переезд в Москву. Я начал учиться на литературного переводчика. Смешно, что при этом я очень скудно говорю по-немецки, совершенно не понимаю, как говорить на французском, и не перевариваю английский.

В 2020-ом, когда началась пандемия коронавируса, Золотухин вернулся в Башкирию и вплотную взялся за группу – собрал хороший состав, который записал первый лайв-альбом с трубой и контрабасом.

- Тогда я ещё подумал: это то, что может отличать меня от других – лайвы и симфонические инструменты, – делится Илья. – В 2021-ом мы выпустили «Гротеск» и «Истому» – релиз, полностью принадлежащий клавишнику, ушедшему в 2021-ом. В конце того же года я безумно влюбился в виолончель и мы выпустили ещё один лайв-альбом – «Петь тебе».

Руководитель Бурятской государственной филармонии и арт-директор «Голоса» Наталья Уланова отметила: «Бонд с кнопкой» – её недавнее открытие.

- Я считаю этого парня просто гениальным. В нём есть всё то, что меня цепляет в музыке и артисте – харизма, образ и талант. Уверена, у него большое будущее! Очень рада, что он выступит на фестивале, – написала Уланова на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщал «Байкал-Daily», на фестиваль, который пройдёт 14-15 июля в заиграевском селе Ацагат, выступят панк-рокеры из Южной Кореи Heynam SinXPatients, группа «Taiga» из города Чэнду, коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» и музыкальный дуэт из Махачкалы с необычным названием «нееет, ты что».

Возрастное ограничение – 0+
Голос кочевников фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»
На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»
Общество, 31.03.2023
На музыкальном фестивале в Ацагате ждут ещё одну группу с необычным названием
В Улан-Удэ возьмутся за фасады зданий на главной площади
В Улан-Удэ возьмутся за фасады зданий на главной площади
Общество, 31.03.2023
А ещё в центре города приведут в порядок ограждения у стройплощадок
Студенты вузов Бурятии посоревновались в олимпиаде по менеджменту
Студенты вузов Бурятии посоревновались в олимпиаде по менеджменту
Общество, 31.03.2023
В командном и личном первенствах участвовали студенты ВСГУТУ, БГУ и БГСХА
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 31.03.2023
Ожидается очень сильный ветер
Бойцы Росгвардии вернулись в Бурятию из командировки в ЛНР
Бойцы Росгвардии вернулись в Бурятию из командировки в ЛНР
Общество, 31.03.2023
Впервые за долгое время бойцы СОБР и ОМОН обняли своих родных и близких
Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Дороги Тарбагатайского района Бурятии обновляют к лету
Общество, 31.03.2023
На них делают новую разметку, ремонтируют дорожные знаки, расчищают обочины
В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
В Туве откроется скоро самый крупный в России буддийский монастырь
Общество, 31.03.2023
На открытие приглашено более 300 гостей из разных регионов России и Монголии
В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева
В Улан-Удэ почтили память погибшего на СВО Артёма Дамбаева
Общество, 31.03.2023
Митинг в память о нём прошёл у памятника «Чёрный тюльпан»
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Жители Улан-Удэ стали реже жаловаться на холодные батареи
Общество, 31.03.2023
За три года число недовольных температурой в квартирах сократилось в несколько раз
Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи
Для росгвардейцев Бурятии провели занятия по оказанию первой помощи
Общество, 31.03.2023
Росгвардейцы изучили основы оказания первой доврачебной помощи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^