На «Голос кочевников» в Бурятии приедет «Бонд с кнопкой»

На музыкальном фестивале в Ацагате ждут ещё одну группу с необычным названием













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Организаторы фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников» () представили ещё одного участника главного open-air года – это группа «Бонд с кнопкой». Её основатель – Илья Золотухин. Молодой человек родился в Нефтекамске – небольшом городке в Башкортостане.- Первый раз что-то похожее на рок-группу я собрал году в 2017-ом, чтобы понравиться девочке. Девочка растворилась в пространстве года через два, а группа осталась, – рассказывает Илья. – Очень сильным толчком стал переезд в Москву. Я начал учиться на литературного переводчика. Смешно, что при этом я очень скудно говорю по-немецки, совершенно не понимаю, как говорить на французском, и не перевариваю английский.В 2020-ом, когда началась пандемия коронавируса, Золотухин вернулся в Башкирию и вплотную взялся за группу – собрал хороший состав, который записал первый лайв-альбом с трубой и контрабасом.- Тогда я ещё подумал: это то, что может отличать меня от других – лайвы и симфонические инструменты, – делится Илья. – В 2021-ом мы выпустили «Гротеск» и «Истому» – релиз, полностью принадлежащий клавишнику, ушедшему в 2021-ом. В конце того же года я безумно влюбился в виолончель и мы выпустили ещё один лайв-альбом – «Петь тебе».Руководитель Бурятской государственной филармонии и арт-директор «Голоса» Наталья Уланова отметила: «Бонд с кнопкой» – её недавнее открытие.- Я считаю этого парня просто гениальным. В нём есть всё то, что меня цепляет в музыке и артисте – харизма, образ и талант. Уверена, у него большое будущее! Очень рада, что он выступит на фестивале, – написала Уланова на своей странице во «ВКонтакте».