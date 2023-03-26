26 марта

25 марта

24 марта

Популярное

На «Голос кочевников» в Бурятии приедет китайская группа

На «Голос кочевников» в Бурятии приедет китайская группа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стал известен ещё один участник фестиваля в Ацагатской степи

В Бурятии анонсировали выступление группы под названием «Taiga» из города Чэнду. Он находится в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Коллектив, основанный в 2014 году, приедет этим летом на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+).

Один исполнитель «Taiga» – из Синьцзяна, другой – из Монголии. Вдохновлённые традиционными исполнительскими техниками и современными музыкальными трендами, ребята создали собственный жанр – psychotic-nomadic music, говорится на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

На «Голосе кочевников» 14-15 июля также ждут и коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» и музыкальный дуэт из Махачкалы «нееет, ты что».

Продажа билетов на фестиваль стартовала ещё в январе. Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии или по «Пушкинской карте».

До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.

Возрастное ограничение – 0+

музыка фестиваль Голос кочевников Китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На «Голос кочевников» в Бурятии приедет китайская группа
На «Голос кочевников» в Бурятии приедет китайская группа
Общество, 26.03.2023
Стал известен ещё один участник фестиваля в Ацагатской степи

Улан-удэнцев попросили не засорять унитазы
Улан-удэнцев попросили не засорять унитазы
Общество, 26.03.2023
Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу
В Улан-Удэ для школьников устроят занятия по огневой подготовке
В Улан-Удэ для школьников устроят занятия по огневой подготовке
Общество, 26.03.2023
Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах
В Бурятии вновь спасают маму-кошку, оказавшуюся на грани жизни и смерти
В Бурятии вновь спасают маму-кошку, оказавшуюся на грани жизни и смерти
Общество, 26.03.2023
Самочувствие животного резко ухудшилось год спустя
В бурятском фильме-сказке снимется певица-военнослужащая
В бурятском фильме-сказке снимется певица-военнослужащая
Общество, 26.03.2023
Дариму Цырендондопову уже утвердили на роль в «Коралловых бусах»
Улан-удэнцы попросили у властей холодную воду и нормальную дорогу
Улан-удэнцы попросили у властей холодную воду и нормальную дорогу
Общество, 26.03.2023
Жители сотых кварталов рассказали в соцсетях о своих бедах
Из Улан-Удэ за границу уехали более 70 человек
Из Улан-Удэ за границу уехали более 70 человек
Общество, 26.03.2023
Наши земляки покинули столицу республики в первый месяц нового года
В Улан-Удэ пообещали подумать об автомобилистах из-за перекрытия Трубачеева
В Улан-Удэ пообещали подумать об автомобилистах из-за перекрытия Трубачеева
Общество, 26.03.2023
Власти и дорожников призвали организовать для них максимально комфортный объезд
В Бурятии сельчан опять лишили дневного автобуса до райцентра
В Бурятии сельчан опять лишили дневного автобуса до райцентра
Общество, 26.03.2023
Его запустили по просьбам местных жителей и отменили спустя месяц
В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО
В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО
Общество, 26.03.2023
Они смогут бесплатно посещать заповедные зоны
В Бурятии сельчане жалуются на чёрный снег
В Бурятии сельчане жалуются на чёрный снег
Общество, 26.03.2023
Они заявили, что страдают от сажи весь отопительный сезон 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^