На «Голос кочевников» в Бурятии приедет китайская группа

В Бурятии анонсировали выступление группы под названием «Taiga» из города Чэнду. Он находится в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Коллектив, основанный в 2014 году, приедет этим летом на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» ().Один исполнитель «Taiga» – из Синьцзяна, другой – из Монголии. Вдохновлённые традиционными исполнительскими техниками и современными музыкальными трендами, ребята создали собственный жанр – psychotic-nomadic music, говорится на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

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