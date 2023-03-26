На «Голос кочевников» в Бурятии приедет китайская группа

В Бурятии анонсировали выступление группы под названием «Taiga» из города Чэнду. Он находится в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Коллектив, основанный в 2014 году, приедет этим летом на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+).
Один исполнитель «Taiga» – из Синьцзяна, другой – из Монголии. Вдохновлённые традиционными исполнительскими техниками и современными музыкальными трендами, ребята создали собственный жанр – psychotic-nomadic music, говорится на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».
На «Голосе кочевников» 14-15 июля также ждут и коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» и музыкальный дуэт из Махачкалы «нееет, ты что».
Продажа билетов на фестиваль стартовала ещё в январе. Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии или по «Пушкинской карте».
До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.
Возрастное ограничение – 0+
Продажа билетов на фестиваль стартовала ещё в январе. Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии или по «Пушкинской карте».
До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.
Возрастное ограничение – 0+