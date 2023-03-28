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На главном open-air в Бурятии выступят корейские панк-рокеры

На главном open-air в Бурятии выступят корейские панк-рокеры
Общество, 
Список участников «Голоса кочевников» пополняется

Организаторы фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+) анонсировали выступление ещё одного зарубежного коллектива – Heynam SinXPatients. Это панк-рокеры из Южной Кореи с уникальным, необычным составом. В группе два бас-гитариста и барабанщик.

- Солистка и бас-гитаристка Sin Hae-nam, продюсер группы, басист Jo Su-min и барабанщик Choi Soo-won объединились и записали свой первый сингл в 2016 году, – рассказали на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте». – Музыканты выпускают панк-рок и инди-поп треки на DIY-лейбле Steel Face Records.

На Список участников «Голоса кочевников» постепенно пополняется. На него приедет группа под названием «Taiga» из города Чэнду, который находится в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Кроме того, 14-15 июля на фестивале в Ацагатской степи ждут коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» и музыкальный дуэт из Махачкалы «нееет, ты что».

Возрастное ограничение – 0+

Голос кочевников музыка фестиваль

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