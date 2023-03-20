В Бурятии ждут «нееет, ты что»





Летом на «Голосе» ждут и коллектив из Благовещенска «Моя Мишель». Его основательница и солистка – певица Татьяна Ткачук. Ребята исполнят свои треки в первый день мероприятия, 14-го числа.









До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.



Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).



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Продажа билетов на фестиваль стартовала ещё в январе. Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии или по «Пушкинской карте».До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).

Во второй день фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников», который пройдёт 14-15 июля в заиграевском селе Ацагат, выступит музыкальный дуэт из Махачкалы «нееет, ты что». Этому коллективу всего три года – он появился в 2020-ом.Творчество ребят основано на стыке джаза, фанка, хауса и хип-хопа с россыпью локальных отсылок и сленга в текстах. Благодаря самобытному стилю и звучанию «нееет, ты что» за короткий срок удалось привлечь внимание многих российских музыкальных ресурсов и критиков. А фронтмены группы – Рамазан Маллаев (он же – Unclx, продакшн и речетатив) и Расул Махалиев (вокал, гитара) успели выпустить студийный и live-альбом и три музыкальных клипа, рассказали на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте».