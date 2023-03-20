20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии ждут «нееет, ты что»

В Бурятии ждут «нееет, ты что»
Общество, 
Группа из Дагестана с необычным названием выступит на «Голосе кочевников»

Во второй день фестиваля мировой этномузыки «Голос кочевников», который пройдёт 14-15 июля в заиграевском селе Ацагат, выступит музыкальный дуэт из Махачкалы «нееет, ты что». Этому коллективу всего три года – он появился в 2020-ом.

Творчество ребят основано на стыке джаза, фанка, хауса и хип-хопа с россыпью локальных отсылок и сленга в текстах. Благодаря самобытному стилю и звучанию «нееет, ты что» за короткий срок удалось привлечь внимание многих российских музыкальных ресурсов и критиков. А фронтмены группы – Рамазан Маллаев (он же – Unclx, продакшн и речетатив) и Расул Махалиев (вокал, гитара) успели выпустить студийный и live-альбом и три музыкальных клипа, рассказали на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте».

Летом на «Голосе» ждут и коллектив из Благовещенска «Моя Мишель». Его основательница и солистка – певица Татьяна Ткачук. Ребята исполнят свои треки в первый день мероприятия, 14-го числа. 

Продажа билетов на фестиваль стартовала ещё в январе. Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии или по «Пушкинской карте».

До главного open-air 2023 года остаётся четыре месяца. По традиции он проходит на территории туркомплекса «Степной кочевник». С каждым годом «Голос кочевников» всё больше крепнет как культурный бренд республики, ради которого к нам съезжаются зрители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го оно, наконец, состоялось. Хедлайнером стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на «Голосе» выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).

Возрастное ограничение – 0+


музыка Голос кочевников фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям
Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям
Общество, 20.03.2023
Перед собеседованием в компании соискатели активно шерстят Интернет
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 20.03.2023
У Чимита Бадмаева остались двое детей
Сотрудники лесхоза в Бурятии получили новенький вездеход
Сотрудники лесхоза в Бурятии получили новенький вездеход
Общество, 20.03.2023
Такая машина особенно нужна, ведь в Еравнинском районе есть труднодоступные болотистые местности
Прокуратура контролирует перерасчёт за тепло жителям севера Бурятии
Прокуратура контролирует перерасчёт за тепло жителям севера Бурятии
Общество, 20.03.2023
Из-за нехватки топлива температуру немного понижали
В Бурятии ждут «нееет, ты что»
В Бурятии ждут «нееет, ты что»
Общество, 20.03.2023
Группа из Дагестана с необычным названием выступит на «Голосе кочевников»
В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
Общество, 20.03.2023
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство
В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство
Общество, 20.03.2023
Собакам и кошкам сделали стерилизацию
В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»
В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»
Общество, 20.03.2023
Согласно учению, произошло вооружённое нападение на здание районной администрации
В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
Общество, 20.03.2023
Горожане обсуждают в соцсетях летающую тарелку на Шишковке
Бермудский треугольник: На окраине Улан-Удэ множатся беспризорные кошки
Бермудский треугольник: На окраине Улан-Удэ множатся беспризорные кошки
Общество, 20.03.2023
Животных без конца подкидывают на станцию Дивизионная
Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой
Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой
Общество, 20.03.2023
Она заявила, что теледива показала своё актёрство и просто  хотела сгладить конфликт
В Бурятии жители райцентра недовольны ремонтом улиц
В Бурятии жители райцентра недовольны ремонтом улиц
Общество, 20.03.2023
Возмущённые сельчане даже пригрозили дойти до главы республики 
На льду Байкала в Бурятии появилась огромная трещина
На льду Байкала в Бурятии появилась огромная трещина
Общество, 20.03.2023
Её протяжённость достигает несколько километров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^