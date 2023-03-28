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Коровы довольны: Райцентр в Бурятии снова завалило мусором

Коровы довольны: Райцентр в Бурятии снова завалило мусором
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
А рядом с горами отходов пасутся жвачные животные

В региональном отделении Народного фронта рассказали об антисанитарии, воцарившейся в купеческом городе Кяхта. Мусор там вывозят хоть и своевременно, однако сами контейнерные площадки, по словам общественников, находятся в безобразном состоянии – они буквально завалены отходами. 

- В итоге – горы мусора и пасущийся скот. Люди завалены мусором. Коровы довольны, – констатировали  «фронтовики».

 
В январе представители Народного фронта поделились в своём официальном telegram-канале видео, сделанным в Кяхте. Общественники запечатлели на камеру чьих-то коров. Бурёнки поглощали лежащие у мусорных баков отходы и объедки, которые привлекли заодно и безнадзорных собак.

- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – заявили тогда активисты.

Жалобы в адрес местной администрации оказались безрезультатными. Однако после огласки в СМИ и соцсетях этой ситуацией заинтересовались контрольно-надзорные органы, в частности – районная прокуратура. В итоге мэр Кяхты и управляющая компания «Комфорт», не уследившие за порядком, получили представление. Их обязали навести чистоту, убрать мусор и следить, чтобы больше он возле баков не появлялся. Но воз и ныне там.


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