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В Бурятии глава города получил прокурорское представление за мусор возле баков

В Бурятии глава города получил прокурорское представление за мусор возле баков
Власть,  Фото:предоставлено ОНФ в Бурятии
Валявшимися на земле объедками даже лакомились коровы

В январе представители регионального отделения Народного фронта поделились в своём официальном telegram-канале видео, сделанным в Кяхте. Общественники запечатлели на камеру чьих-то коров. Бурёнки поглощали лежащие у мусорных баков отходы и объедки, которые привлекли заодно и безнадзорных собак.

- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – констатировали тогда активисты.

Жалобы в адрес местной администрации оказались безрезультатными. Однако после огласки в СМИ и соцсетях этой ситуацией заинтересовались контрольно-надзорные органы, в частности – районная прокуратура. В итоге мэр Кяхты и управляющая компания «Комфорт», не уследившие за порядком, получили представление. Теперь им придётся навести чистоту, убрать мусор и следить, чтобы больше он возле баков не появлялся.

Летом 2021-го коровы паслись на свалке в Хоринске. Животные, поедавшие даже полиэтиленовые пакеты и плёнку, помешали установке ограждений. Местных жителей попросили внимательнее следить за своей скотиной. Их предупредили, что такой мусор для жвачных очень опасен – попадая в организм, плёнка не переваривается, а спрессовывается в камень.

- Возникает угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода. Просим отнестись с пониманием, ведь ограждение площадки в первую очередь необходимо населению, – призвали хоринцев.
мусор коровы собаки

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