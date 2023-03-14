В Бурятии глава города получил прокурорское представление за мусор возле баков

В январе представители регионального отделения Народного фронта поделились в своём официальном telegram-канале видео, сделанным в Кяхте. Общественники запечатлели на камеру чьих-то коров. Бурёнки поглощали лежащие у мусорных баков отходы и объедки, которые привлекли заодно и безнадзорных собак.
- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – констатировали тогда активисты.
Жалобы в адрес местной администрации оказались безрезультатными. Однако после огласки в СМИ и соцсетях этой ситуацией заинтересовались контрольно-надзорные органы, в частности – районная прокуратура. В итоге мэр Кяхты и управляющая компания «Комфорт», не уследившие за порядком, получили представление. Теперь им придётся навести чистоту, убрать мусор и следить, чтобы больше он возле баков не появлялся.
Летом 2021-го коровы паслись на свалке в Хоринске. Животные, поедавшие даже полиэтиленовые пакеты и плёнку, помешали установке ограждений. Местных жителей попросили внимательнее следить за своей скотиной. Их предупредили, что такой мусор для жвачных очень опасен – попадая в организм, плёнка не переваривается, а спрессовывается в камень.
- Возникает угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода. Просим отнестись с пониманием, ведь ограждение площадки в первую очередь необходимо населению, – призвали хоринцев.
- Возникает угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода. Просим отнестись с пониманием, ведь ограждение площадки в первую очередь необходимо населению, – призвали хоринцев.