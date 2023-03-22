В Иволгинском районе прошёл районный конкурс «Магия танца-2023»
В Иволгинском районе Бурятии состоялся конкурс лучших хореографических коллективов «Магия танца-2023» (6+).
- Конкурс не проводился два года. В этом году в нём приняли участие 19 коллективов со всего района – это более 200 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Каждый коллектив представил на суд жюри танец в номинациях: эстрадный и современная бурят-монгольская хореография, народный танец, - сообщили организаторы конкурса.
Первые места заняли в своих возрастных категориях заняли хореографический ансамбль «Жемчужинки» (село Тапхар), хореографический ансамбль «Алмаз», (Сотниково), образцовый хореографический ансамбль «Улаалзай», хореографический ансамбль «Затейники», ансамбль песни и танца «Бадма Сэсэг» (Хойтобэе).
– Пусть конкурс «Магия танца» для наших участников станет отправной точкой для новых свершений и достижений, принесет радость и уверенность в себе и своих возможностях, – пожелали организаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ансамбль песни и танца «Бадма Сэсэг» будет представлять Иволгинский район на межрегиональном конкурсе народного танца «Цветок Байкала».
В Бурятии выбрали лучшие детские хореографические коллективы
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