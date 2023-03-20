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В Улан-Удэ наказывают водителей за незаконную парковку на местах для инвалидов

В Улан-Удэ наказывают водителей за незаконную парковку на местах для инвалидов
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобилисты освобождают парковочное место только при виде сотрудников ГИБДД

В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции и общественники проверили доступность парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с полицейскими в профилактический рейд вышел Сергей Колодюк - председатель совета специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой, представитель фонда инвалидов-колясочников «Без барьеров», сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Для проверки соблюдения прав людей с инвалидностью на предоставление специализированных парковочных мест были выбраны Многофункциональный центр и крупный торговый комплекс в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Как отметил Сергей Колодюк, места для парковки водителей с ограниченными возможностями здоровья есть рядом с большинством организаций, которые он посещает. Однако зачастую такие места заняты водителями без инвалидности.

- Такие парковочные места специально расположены ближе к входу, чтобы облегчить доступ людей в здание. К сожалению, не все водители с должным пониманием относятся к трудностям, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, занимая их парковку, - добавил общественник.


В ходе рейда несколько автомобилистов были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.12.19 КоАП РФ. Нарушителям грозят штрафы 5000 рублей. В беседе с водителями автоинспекторы подчеркнули, что такие парковочные места специально обозначены соответствующими дорожным знаком и разметкой.

Несмотря на наличие свободных мест на парковке, некоторые водители предпочли оставить свои автомобили именно на парковке для инвалидов. При этом многие из них, замечая инспектора ДПС, спешили перепарковать автомобиль.

- Именно в этом заключается основная проблема - только заметив сотрудника ГИБДД, автомобилисты вспоминают, что нарушают ПДД, - добавил представитель фонда инвалидов-колясочников «Без барьеров». - Но ведь нет возможности поставить около каждого такого учреждения полицейского, поэтому мы надеемся на сознательность граждан.

Сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, предупредили водителей, что проверка доступности парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на регулярной основе. Автомобилистов они призвали соблюдать ПДД и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

ГИБДД инвалиды парковка

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