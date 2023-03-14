Военному из Бурятии, погибшему в засаде на Украине, просят дать звание Героя России

Артём Дамбаев сражался бок о бок с Балданом Цыдыповым















Цыдыпов, получивший от прямого попадания в БМП тяжелейшую контузию, сохранил офицерскую выдержку и первым принял бой. Он сумел развернуть свою подбитую машину вдоль дороги и встречным огнём вывести из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым.



Они продолжили неравный бой бок о бок с Артёмом Дамбаевым, которого удалось привести в сознание. Боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта.



Отстреливавшийся рядом Артём истекал кровью. Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у не ожидавшего такого упорного сопротивления противника возникло замешательство, Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам он вместе с товарищем остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев. Бой продолжался целых два часа.