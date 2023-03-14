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Военному из Бурятии, погибшему в засаде на Украине, просят дать звание Героя России

Военному из Бурятии, погибшему в засаде на Украине, просят дать звание Героя России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Артём Дамбаев сражался бок о бок с Балданом Цыдыповым

В Улан-Удэ собирают подписи о посмертном присвоении звания Героя России Артёму Дамбаеву – уроженцу Забайкалья, служившему в Бурятии. Он был сержантом, заместителем командира боевой машины.

Родные погибшего участника СВО подготовили обращение к главе региона. Алексея Цыденова просят ходатайствовать о присвоении военному этого звания перед президентом России Владимиром Путиным и руководством Минобороны РФ. Артём Дамбаев сражался бок о бок с другим Героем – Балданом Цыдыповым.

- Выполняя свой долг, Артём и Балдан совместными действиями смогли спасти 150 своих сослуживцев, прикрывая безопасный отход колонны. Люди, имеющие военные познания, понимают, что вести бой на боевой машине пехоты возможно лишь при слаженной работе экипажа. Артём добровольно остался с Балданом, понимая, что выжить в обездвиженной БМП было практически невозможно – о чём неоднократно заявлял Балдан в своих интервью, – гласит обращение.


Дамбаев погиб 30 марта 2022 года, оставшись в горящей машине и ведя бой до последнего. Ему было всего 25 лет. Ровно год назад, когда общественность требовала присвоения звания Цыдыпову, мама и другие родственники Артёма были заняты поисками его тела и ни о каком ходатайстве речи тогда не шло. Близкие военнослужащего выразили надежду, что теперь глава Бурятии их услышит.

Под обращением к нему подписались уже около 7 тысяч человек. Поддержать инициативу могут все желающие – для этого нужно прийти в магазин «Белочка» на улице Коммунистическая, 41 в Улан-Удэ (справа от входа) и оставить в бланке свои ФИО, контактный телефон, поставить подпись и указать дату. Ранее Артёма посмертно наградили орденом Мужества по указу Владимира Путина от 6 апреля 2022 года. 


В конце марта 2022-го 23-летний (на тот момент) командир мотострелкового взвода Балдан Цыдыпов со своим батальоном попал в засаду. Она сопровождалась массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов со стороны противника. Следовавшая в заданном направлении боевая колонна оказалась в критической ситуации.Подбиты оказались шесть танков и три БМП.

Цыдыпов, получивший от прямого попадания в БМП тяжелейшую контузию, сохранил офицерскую выдержку и первым принял бой. Он сумел развернуть свою подбитую машину вдоль дороги и встречным огнём вывести из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым.

Они продолжили неравный бой бок о бок с Артёмом Дамбаевым, которого удалось привести в сознание. Боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта.

Отстреливавшийся рядом Артём истекал кровью. Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у не ожидавшего такого упорного сопротивления противника возникло замешательство, Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам он вместе с товарищем остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев. Бой продолжался целых два часа. 
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