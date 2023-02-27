Об этом сообщил начальник ГУ на транспорте МВД России
Размер административного штрафа за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах могут повысить до двух тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин. С 2006 по 2014 годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел Бурятии.
Сейчас санкции за переход путей в неустановленном месте по части 5 статьи КоАП 11.1 просто смешные - предупреждение либо штраф в 100 рублей. Впервые о возможности увеличения размеров штрафа Минтранс России заговорил ещё в 2018 году.
Происшествия на железной дороге в столице Бурятии чаще всего случаются в поселках Лазо, Южный и Заудинский. В этих местах при переходе ежегодно травмируется от 10 до 20 человек.
Например, за 11 месяцев 2022 года в Улан-Удэ на путях произошло 13 несчастных случаев. Вообще же на Восточно-Сибирской железной дороге за этот период 25 трагедий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.
Большинство из них связаны с невнимательностью и переходом железнодорожных путей в неположенных местах. ВСЖД постоянно ведёт профилактическую работу среди школьников и проживающих в опасных местах.
Штраф за хождение по железнодорожным путям повысят в 20 раз
Общество, Фото:
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