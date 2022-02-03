Бывший замглавы МВД Бурятии получил высокую должность

Приказ о назначении Олега Калинкина подписал президент
Бывший заместитель министра внутренних дел по Бурятии, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин получил высокую должность. Указом президента России он назначен начальником Главного управления на транспорте МВД.
До этого Олег Калинкин трудился руководителем управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Эту должность он занимал с 2016 года.
Прежний руководитель транспортного управления Дмитрий Шаробаров ушёл в отставку в августе 2021 года. Он занимал этот пост 11 лет.
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что некоторое время назад в штабных подразделениях министерства, оценивая уровень служебных нагрузок на сотрудников ведомства, пришли к выводу, что в некоторых структурах транспортной полиции загруженность ниже, чем в территориальных отделах.
- После этого последовало обсуждение различных вариантов реформирования транспортной полиции с сокращением её штатов, якобы даже рассматривалась возможность упразднения главка. Назначение Олега Калинкина, который значительную часть своей карьеры прослужил в транспортных подразделениях органов внутренних дел, по мнению источников «Ъ», даёт основания предположить, что в ближайшее время радикальных реформ в главке не ожидается, - отмечает издание.
В МВД по Бурятии Олег Калинкин трудился с 2006 по 2014 годы, был заместителем министра внутренних дел.
Справка:
Олег Калинкин родился 3 апреля 1971 года в городе Наро-Фоминск Московской области.
В 1997 году окончил Украинский транспортный университет; в 2002 году - Московскую государственную юридическую академию.
В правоохранительные органы пришел в 1991 году на должность милиционера ППС ЛОВД в аэропорту «Внуково». Последовательно назначался командиром отделения, взвода, заместителем начальника и начальником милиции общественной безопасности.
В 2002 году был направлен для прохождения службы в Азово-Черноморское УВД на транспорте в должности заместителя начальника УВДТ – начальника МОБ.
В 2005 году – назначен на должность заместителя начальника Краснодарской академии МВД России по кадрам и воспитательной работе.
С 2006 года Олег Калинкин проходил службу в должности заместителя министра внутренних дел Республики Бурятия.
В 2014 году становится заместителем начальника Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России.
В 2016 году возглавил УТ МВД России по ЦФО.
В феврале 2018 года указом президента Калинкину присвоено звание генерал-лейтенант полиции.
31 января 2022 года назначен начальником Главного управления на транспорте МВД России.
Бывший замглавы МВД Бурятии получил высокую должность
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 03.02.2022
Приказ о назначении Олега Калинкина подписал президент
Власть, 03.02.2022
Александр Голков необычно поздравил с Новым годом по лунному календарю
Игорь Шутенков поздравил земляков с Сагаалганом
Сегодня отмечается наступление года Синего Тигра
«Забывчивого» чиновника уволили
На рассвете Бурятия встретила наступление Нового года по лунному календарю
Власть, 01.02.2022
В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет его зам
Глава и правительство Бурятии отвечали в Instagram на комментарии пользователей
Конфискованную, но пригодную в пищу еду хотят использовать по назначению
Главной проблемой амбулаторных центров названа нехватка персонала
В пресс-релизе от судебных приставов оказалась пропущена, пожалуй, самая важная информация
Сенаторы оценили итоги Дней Бурятии в Совете Федерации
Ранее был задержан заместитель мэра района
Указ об увольнении подписал глава Бурятии
Начальник отдела дважды брал взятки от строительной фирмы