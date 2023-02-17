Мать раненого контрактника из Бурятии добилась выплаты для него

Военный получил её только через пять месяцев
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова помогла военнослужащему из Бурятии добиться причитающейся ему выплаты. С такой просьбой к омбудсмену обратилась мать контрактника.
Как выяснилось, военный получил ранение. Рапорт на получение единовременной выплаты подписали ещё в августе, но деньги так и не поступили. Самостоятельно обратиться в часть боец не мог, поскольку она находится в Мурманской области.
Уполномоченный направила обращение в военную прокуратуру Северного флота, и там провели проверку. В итоге к 27 января оформили необходимые документы, а ещё через несколько дней, 30-го числа, контрактнику перечислили всю положенную сумму.
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