Мать раненого контрактника из Бурятии добилась выплаты для него

Военный получил её только через пять месяцев







Как выяснилось, военный получил ранение. Рапорт на получение единовременной выплаты подписали ещё в августе, но деньги так и не поступили. Самостоятельно обратиться в часть боец не мог, поскольку она находится в Мурманской области.



Уполномоченный направила обращение в военную прокуратуру Северного флота, и там провели проверку. В итоге к 27 января оформили необходимые документы, а ещё через несколько дней, 30-го числа, контрактнику перечислили всю положенную сумму.



Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова помогла военнослужащему из Бурятии добиться причитающейся ему выплаты. С такой просьбой к омбудсмену обратилась мать контрактника.