Военного из Бурятии посмертно наградили медалью Суворова

Её вручили маме Чингиса Будаева, погибшего на СВО десять месяцев назад
Нашего 21-летнего земляка Чингиса Будаева, который в конце апреля 2022-го погиб во время проходящей на Украине специальной военной операции, посмертно наградили медалью Суворова. Об этом сообщили накануне в районной группе «Селенга-инфо 24/7».
Медаль вручили маме Чингиса – Аюне Юрьевне. В вайбер-группе напомнили, что военный был на СВО с первого дня. Он отдал свою жизнь во время боевых действий в селе Князевка в Херсонской области.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, Будаева проводили в последний путь в воскресенье, 12 февраля. За неделю до этого в официальной группе администрации Селенгинского района во «ВКонтакте» рассказали, что с 25 апреля военный числился пропавшим без вести.
- В ходе разведывательных действий его группа попала в засаду на вражеской территории, с тех пор о нём не было вестей, – рассказали 2 февраля в райадминистрации. – Сейчас пришла печальная весть с официальным подтверждением.
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