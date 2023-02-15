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Военного из Бурятии посмертно наградили медалью Суворова

Военного из Бурятии посмертно наградили медалью Суворова
Общество,  Фото:«Селенга-инфо 24/7»
Её вручили маме Чингиса Будаева, погибшего на СВО десять месяцев назад

Нашего 21-летнего земляка Чингиса Будаева, который в конце апреля 2022-го погиб во время проходящей на Украине специальной военной операции, посмертно наградили медалью Суворова. Об этом сообщили накануне в районной группе «Селенга-инфо 24/7».


Медаль вручили маме Чингиса – Аюне Юрьевне. В вайбер-группе напомнили, что военный был на СВО с первого дня. Он отдал свою жизнь во время боевых действий в селе Князевка в Херсонской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», Будаева проводили в последний путь в воскресенье, 12 февраля.  За неделю до этого в официальной группе администрации Селенгинского района во «ВКонтакте» рассказали, что с 25 апреля военный числился пропавшим без вести.

- В ходе разведывательных действий его группа попала в засаду на вражеской территории, с тех пор о нём не было вестей, – рассказали 2 февраля в райадминистрации. – Сейчас пришла печальная весть с официальным подтверждением.

 

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