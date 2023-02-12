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В Бурятии простятся с военным, погибшим на СВО десять месяцев назад

В Бурятии простятся с военным, погибшим на СВО десять месяцев назад
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Он находился на спецоперации с первых дней

В Бурятии проводят в последний путь 21-летнего Чингиса Будаева, который ещё 25 апреля 2022-го погиб на специальной военной операции. Он отдал свою жизнь во время боевых действий в селе Князевка в Херсонской области.

Нашего земляка похоронят на малой родине – в Селенгинском районе. Прощание с ним пройдёт в воскресенье, 12 февраля, в доме культуры в селе Зурган-Дэбэ. Начало – в 12:00, сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо.24/7».

Чингис родился 6 июля 2001 года. До пятого класса он учился в гимназии № 29 в Улан-Удэ, а затем перевёлся в Ноёхонскую СОШ имени В. Д. Ринчинова в Зурган-Дэбэ.

В школьные годы Будаев занимался вольной и национальной борьбой и неоднократно побеждал на соревнованиях по этим видам спорта. После девятого класса поступил на специальность «Техник-спасатель» в колледж ВСГУТУ, который должен был окончить в 2021-ом, однако в 2019-ом его призвали в армию.
 
В 2020-ом Чингис подписал контракт, и в июне 2021-го отправился в Сирию, а в декабре 2021-го уехал на учения в Новороссийск. На СВО по защите Донбасса он находился с первых дней.

На минувшей неделе в официальной группе администрации Селенгинского района во «ВКонтакте» сообщили, что с 25 апреля военный числился пропавшим без вести.

- В ходе разведывательных действий его группа попала в засаду на вражеской территории, с тех пор о нём не было вестей, – рассказали 2 февраля в райадминистрации. – Сейчас пришла печальная весть с официальным подтверждением.

смерть

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