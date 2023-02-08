В Бурятии учительницу обвинили в третировании младшеклассников

Родители заявили, что на её уроках школьники мочатся прямо в штаны







- Бывает такое, что дети мочатся в штаны. Швыряет в них тетради, когда приносят на проверку тетрадь с неправильно выполненным заданием. На переменах не выпускает детей из класса. Когда сделали замечание и обратились в администрацию школы, начала занижать оценки, – ругают преподавателя сельчане. – Что это вредность? Причём тут дети? Ведь с жалобой обратились родители.



Директор Мостовской ООШ Николай Красиков подтвердил: родители двух третьеклашек и в самом деле обратились к его заму – они заявили, что учитель якобы не разрешает выходить ребятишкам на перемену и «кинула» в них тетрадь.



Однако сама педагог подчеркнула, что третьеклассники, как и все остальные ученики, в перерывах между занятиями находятся и в коридоре, и в кабинете. А вышеупомянутая тетрадь просто случайно упала с края стола.



- По вопросу объективности оценок будем разговаривать после контрольных посещений уроков администрацией школы на родительском собрании, – цитируют Николая Красикова в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

