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Жительница Бурятии обвинила классного руководителя в травле своего ребёнка

Жительница Бурятии обвинила классного руководителя в травле своего ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина заявила, что учитель «гнобит» девочку и грозится испортить ей характеристику 

Эта история произошла в Тарбагатайском районе Бурятии. Местная жительница рассказала, что её ребёнок (пол не уточняется), который учится в девятом классе Тарбагатайской средней школы, попал в немилость к учителю.

- Классный руководитель предъявила претензию. Говорит, мы якобы подали на неё жалобу в прокуратуру, – поделилась родительница.

По словам женщины, никакой жалобы на самом деле не было. Теперь она не знает, как доказать, что никто в надзорное ведомство на преподавателя не жаловался.
 
- Почему она гнобит и съедает ребёнка и оставляет после уроков в кабинете, не разобравшись в ситуации? Сказала, что испортит характеристику, – заявила сельчанка, пожелавшая сохранить анонимность.

Она попросила разобраться в ситуации директора школы и заодно – передать этот вопрос в районное управление образования.
 
Директор Тарбагатайской СОШ Алексей Елизов отметил, что обращений по этому поводу в само образовательное учреждение не поступало. А информации в анонимном сообщении, по его словам, недостаточно, чтобы разобраться в конфликте.

- Нет достаточных сведений об участниках конфликта и его причине, что не позволяет приступить к его рассмотрению и тем более – подготовить публичный ответ, – цитируют Алексея Елизова в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

Директор призвал маму ребёнка обратиться к нему лично, а не анонимно, а ещё – «принять личное участие в урегулировании скандала» вместо того, чтобы быть сторонним наблюдателем. «Заявитель может принять решение о публичном освещении этого события», – добавил Елизов. 
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