Иркутские врачи впервые провели редкую операцию у новорождённого

Медики скорректировали аномалию развития почки



В Иркутской области ребёнок с диагнозом «Удвоение левой почки с нарушением оттока мочи от её верхнего сегмента» поступил в Ивано-Матрёнинскую детскую клиническую больницу (ИМДКБ) сразу после рождения. Аномалия развития была обнаружена ещё во время беременности мамы.



В медучреждении во время обследования маленького пациента врачи выявили ещё одну редкую аномалию развития – один из мочеточников удвоенной почки раскрывался не в типичном для него месте, а ниже, практически в мочеиспускательном канале, и был покрыт сверху слизистой оболочкой – уретероцеле.



Как рассказал заведующий отделением хирургии для новорождённых детей ИМДКБ Андрей Распутин, классическим первым этапом оперативного лечения подобных заболеваний является рассечение уретероцеле. Операцию успешно провели, наладив отток мочи от верхнего сегмента левой почки и тем самым сохранив орган.



Ребёнка выписали, но недавно девочка вновь стала плановым пациентом отделения.



– После нескольких обследований мы с коллегами пришли к выводу, что верхний поражённый сегмент почки все-таки не стоит удалять, потому что он функционирует как орган – вырабатывает мочу. Удалить этот сегмент можно в любое время в течение жизни, но сейчас он работает, и он нужен ребёнку. Вообще нет однозначного ответа, как правильно поступить в данном случае. Мы изучили опыт коллег из других городов и стран – они либо отдельно мочеточник пересаживали в мочевой пузырь, либо всё-таки убирали верхний сегмент. И крайне редко встречается описание единичных случаев анастомоза поражённого сегмента почки со здоровым. Вот так мы и решили сделать – сохранить почку и вшить мочеточник её верхнего сегмента в нормально развитый мочеточник, отходящий от нижнего сегмента. Тогда из почки моча будет оттекать из двух сегментов в один мочеточник, – пояснил Андрей Распутин.



Анастомоз мочеточника – процедура достаточно редкая. В ИМДКБ её провели впервые. Лапароскопическая операция длилась около полутора часов. Вес ребёнка на момент вмешательства был четыре килограмма. Работать хирургам пришлось в малом тазу в очень стеснённых условиях, где нет простора для инструментов, диапазон любого их движения составлял максимум два миллиметра. Диаметр здорового мочеточника – чуть больше миллиметра внутренний и около двух миллиметров наружный.



– Операция прошла успешно благодаря слаженной работе операционной бригады и анестезиологов, послеоперационный период прошёл без осложнений благодаря заботе сотрудников анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии №2, – отметил Андрей Распутин.



Сейчас ребёнок проходит реабилитацию. Через три месяца малышке предстоит ещё одна плановая госпитализация для удаления страховочного стента в мочеточнике. На этом, надеются врачи, коррекция аномалии будет завершена. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



