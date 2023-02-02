На сцене в Улан-Удэ состоялся большой дебют влюблённой пары







Большой дебют состоялся. Как отмечают артисты, им до сих пор не верится.



- Мы очень долго готовились. Ощущение, что всё прошло так быстро. Я очень рада, у меня столько эмоций. Я понимаю, что предстоит ещё много работы – хочется дальше работать, чтобы стать лучше. Я счастлива и благодарна всем: артистам, педагогам. Надеюсь, дальше танцевать эту партию не один раз, - поделилась Александра Богданова.



- Такое классное ощущение. Я выложился полностью и даже немного забыл, что идёт спектакль и в зале зритель. Спасибо, что так тепло приняли. Приходите обязательно на этот балет, - говорит Алдар Болтанов.



Большой дебют состоялся. Как отмечают артисты, им до сих пор не верится.- Мы очень долго готовились. Ощущение, что всё прошло так быстро. Я очень рада, у меня столько эмоций. Я понимаю, что предстоит ещё много работы – хочется дальше работать, чтобы стать лучше. Я счастлива и благодарна всем: артистам, педагогам. Надеюсь, дальше танцевать эту партию не один раз, - поделилась Александра Богданова.- Такое классное ощущение. Я выложился полностью и даже немного забыл, что идёт спектакль и в зале зритель. Спасибо, что так тепло приняли. Приходите обязательно на этот балет, - говорит Алдар Болтанов.

















Молодые солисты балета Александра Богданова и Алдар Болтанов дебютировали в заглавных партиях в спектакле «Ромео и Джульетта» () на сцене Бурятского театра оперы и балета 28 января.Александра Богданова и Алдар Болтанов не просто партнёры на сцене, а пара в жизни. Их история любви зародилась в стенах Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Вместе они прошли ряд серьёзных испытаний – международный конкурс «Арабеск» в 2022 году, где стали дипломантами и обладателями специальной премии Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», а также II международный конкурс артистов балета в Монголии, рассказали в театре.- Конкурсы очень много дали нам, как артистам. Прежде всего, толчок к дальнейшему развитию и мотивацию,- говорит Алдар Болтанов.Александра работает в театре четвёртый сезон, а Алдар – пятый. Новость о том, что они будут исполнять заглавные партии в самом романтичном балете «Ромео и Джульетта» в постановке народного артиста СССР Михаила Лавровского, по словам ребят, их обрадовала и напугала.- Это огромная ответственность, прежде всего. Тем более «Ромео и Джульетта» - драматический балет. Нужно дать больше чувств и эмоций, - поделилась Александра Богданова.Юные, прекрасные и влюблённые – в точности как герои знаменитой шекспировской трагедии. От того любовь на сцене выглядела не просто убедительной, а самой настоящей. Ребята готовились к исполнению партий Ромео и Джульетты много месяцев. Пересматривали выступления известных артистов, анализировали, репетировали, волновались.По словам ребят, спектакль «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в постановке Лавровских можно назвать «мировым бестселлером». Эта постановка прекрасно подходит для знакомства с искусством балета.Премьера балета «Ромео и Джульетта» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоялась в ноябре 2022 года. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Бурятии. А, по мнению министра культуры Соелмы Дагаевой, балет «войдёт в золотой фонд театра».Следующие показы состоятся 17 и 18 марта. Билеты уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра.