02 февраля

01 февраля

Популярное

На сцене в Улан-Удэ состоялся большой дебют влюблённой пары

На сцене в Улан-Удэ состоялся большой дебют влюблённой пары
Общество, 
Заглавные партии в самом романтичном балете «Ромео и Джульетта» исполнили Александра Богданова и Алдар Болтанов, которые являются парой по жизни

Молодые солисты балета Александра Богданова и Алдар Болтанов дебютировали в заглавных партиях в спектакле «Ромео и Джульетта» (возрастное ограничение 6+) на сцене Бурятского театра оперы и балета 28 января.

Александра Богданова и Алдар Болтанов не просто партнёры на сцене, а пара в жизни. Их история любви зародилась в стенах Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Вместе они прошли ряд серьёзных испытаний – международный конкурс «Арабеск» в 2022 году, где стали дипломантами и обладателями специальной премии Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», а также II международный конкурс артистов балета в Монголии, рассказали в театре.

- Конкурсы очень много дали нам, как артистам. Прежде всего, толчок к дальнейшему развитию и мотивацию,- говорит Алдар Болтанов.


Александра работает в театре четвёртый сезон, а Алдар – пятый. Новость о том, что они будут исполнять заглавные партии в самом романтичном балете «Ромео и Джульетта» в постановке народного артиста СССР Михаила Лавровского, по словам ребят, их обрадовала и напугала.

- Это огромная ответственность, прежде всего. Тем более «Ромео и Джульетта» - драматический балет. Нужно дать больше чувств и эмоций, - поделилась Александра Богданова.

Юные, прекрасные и влюблённые – в точности как герои знаменитой шекспировской трагедии. От того любовь на сцене выглядела не просто убедительной, а самой настоящей. Ребята готовились к исполнению партий Ромео и Джульетты много месяцев. Пересматривали выступления известных артистов, анализировали, репетировали, волновались.

Большой дебют состоялся. Как отмечают артисты, им до сих пор не верится.

- Мы очень долго готовились. Ощущение, что всё прошло так быстро. Я очень рада, у меня столько эмоций. Я понимаю, что предстоит ещё много работы – хочется дальше работать, чтобы стать лучше. Я счастлива и благодарна всем: артистам, педагогам. Надеюсь, дальше танцевать эту партию не один раз, - поделилась Александра Богданова.

- Такое классное ощущение. Я выложился полностью и даже немного забыл, что идёт спектакль и в зале зритель. Спасибо, что так тепло приняли. Приходите обязательно на этот балет, - говорит Алдар Болтанов.



По словам ребят, спектакль «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в постановке Лавровских можно назвать «мировым бестселлером». Эта постановка прекрасно подходит для знакомства с искусством балета.

Премьера балета «Ромео и Джульетта» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоялась в ноябре 2022 года. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Бурятии. А, по мнению министра культуры Соелмы Дагаевой, балет «войдёт в золотой фонд театра».

Следующие показы состоятся 17 и 18 марта. Билеты уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра.






балет театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье прогнозируют рост промышленного производства
В Забайкалье прогнозируют рост промышленного производства
Общество, 02.02.2023
На увеличение промышленного производства повлияет добыча полезных ископаемых
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ
Общество, 02.02.2023
В столице Бурятии прошла эколого-просветительская акция
В Иркутской области уже заменили 80 лифтов в 40 многоквартирных домах
В Иркутской области уже заменили 80 лифтов в 40 многоквартирных домах
Общество, 02.02.2023
Всего в этом году планируют заменить 314 лифтов
В Бурятии жители села взбунтовались против новой алкоточки
В Бурятии жители села взбунтовались против новой алкоточки
Общество, 02.02.2023
Они не хотят, чтобы там появился ещё один магазин со спиртным
Улан-удэнцам рассказали о первых городских автобусах
Общество, 02.02.2023
Они останавливались там, где попросят пассажиры
В Улан-Удэ сотрудники МЧС Бурятии соревновались в лыжной гонке
В Улан-Удэ сотрудники МЧС Бурятии соревновались в лыжной гонке
Общество, 02.02.2023
В спортивных состязаниях участвовали 11 команд
Жители Бурятии рискуют покалечиться на «ватрушках»
Жители Бурятии рискуют покалечиться на «ватрушках»
Общество, 02.02.2023
Кататься на них призывают только в специально оборудованных местах
На «умных» колонках в Улан-Удэ появились QR-коды
На «умных» колонках в Улан-Удэ появились QR-коды
Общество, 02.02.2023
С их помощью хотят отслеживать поломки устройств 
В Улан-Удэ школьники посмотрели мультфильм ко дню рождения Чехова
В Улан-Удэ школьники посмотрели мультфильм ко дню рождения Чехова
Общество, 02.02.2023
Дети переживали за собачку по кличке Каштанка 
В Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества в школах
В Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества в школах
Общество, 02.02.2023
Мероприятия прошли в разных районах республики 
В Бурятии в день водно-болотных угодий рассказали о Койморских озёрах
В Бурятии в день водно-болотных угодий рассказали о Койморских озёрах
Общество, 02.02.2023
Озёрно-болотная низина находится в Тункинском нацпарке
В Бурятии «стабилизировался» коронавирус
В Бурятии «стабилизировался» коронавирус
Общество, 02.02.2023
За последние сутки его обнаружили у 45 жителей республики
Стартовал конкурс «Герои Бурятии»
Стартовал конкурс «Герои Бурятии»
Общество, 02.02.2023
В конкурсе могут принять участие дети и подростки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^