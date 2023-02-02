В Бурятии сельчане добираются до поликлиники собачьими тропинками

Они заявили, что там можно запросто сломать ногу







- Ходить по собачьим тропинкам нет сил – можно либо вывихнуть, либо сломать ногу. Люди сами и прокладывают себе путь. Центр Баргузина – и такой неопрятный вид. Мимо поликлиники и на приём туда ходит очень много людей разного возраста. Порядка нет, – возмутились баргузинцы.



Главный врач центральной районной больницы Баир Очиров пояснил, что пешеходная дорожка «относится к территории поселения».



- До входа в поликлинику она постоянно расчищается. Мы всегда готовы помочь в уборке и благоустройстве нашего села, – отметил он.



Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узников пообещал, что в ближайшее время тротуары расчистят от снега.





Жители села Баргузин пожаловались в местном вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7» на залежи снега около здания взрослой поликлиники. Люди поинтересовались, почему дворники не убирают его с тротуарных дорожек.