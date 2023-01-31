Жителей села в Бурятии призвали держаться подальше от бесстрашной лисы

Специалисты назвали её поведение нетипичным







Однако специалисты призывают держаться от рыжих хищниц подальше. В Бурприроднадзоре поведение одной из лисиц, видео с которой разместила газета «Вперёд», назвали нетипичным.



- Скорее всего, местные жители её прикормили. Но не стоит исключать, что животное болеет. Лучше не подходить к нему на близкое расстояние, – приводят комментарий ведомства в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



На место для обследования территории должен выехать инспектор. Жителей республики призвали не подкармливать диких зверей, чтобы «не приучать их находиться рядом с жильём человека». Хищники не должны привыкать к лёгкой добыче.



- К тому же наша еда может нанести им вред. Дикое животное должно искать пропитание в дикой среде, – предупредили в Бурприроднадзоре.



А ещё там напомнили, что следует привить домашних питомцев – кошек и собак – от бешенства. Сейчас ситуация с ним в республике спокойная – очагов заболевания нет.



- На протяжении последних трёх лет осенью и весной проходит вакцинация диких животных оральной вакциной. Но меры профилактики необходимо соблюдать всем владельцам собак и кошек. Будьте внимательны к своим питомцам, – подчеркнули в ведомстве.



Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий республиканского управления ветеринарии Евгения Цыренжапова отметила, что лиса и в самом деле может быть носителем опасного вируса.



- Случаи, когда дикие животные приближаются к населённому пункту и попадают на территорию жилого двора, несут угрозу, в первую очередь, здоровью людей. Лиса может являться переносчиком бешенства – особо опасного и смертельного заболевания для человека, – отметила она.



В управлении ветеринарии тоже просят не давать еду зверям и сразу сообщать об их появлении в надзорные ведомства.



- Для профилактики бешенства государственная ветеринарная служба каждый год проводит плановую вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных и производит раскладку антирабической вакцины для диких плотоядных, – добавили в управлении.





