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Жителей села в Бурятии призвали держаться подальше от бесстрашной лисы

Жителей села в Бурятии призвали держаться подальше от бесстрашной лисы
Общество,  Фото:t.me/zaigraevo_news
Специалисты назвали её поведение нетипичным

В селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии объявились лисы, которые совсем не боятся людей. Работающие там заиграевцы рассказали газете «Вперёд», что рыжие попрошайки бегают по населённому пункту в поисках лакомого кусочка. А ещё умудряются захватывать территорию, где обитают бродячие собаки.

- Собак в посёлке с появлением диких сородичей заметно поубавилось, – подчёркивает издание.
 
Однако специалисты призывают держаться от рыжих хищниц подальше. В Бурприроднадзоре поведение одной из лисиц, видео с которой разместила газета «Вперёд», назвали нетипичным.
 
- Скорее всего, местные жители её прикормили. Но не стоит исключать, что животное болеет. Лучше не подходить к нему на близкое расстояние, – приводят комментарий ведомства в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
 
На место для обследования территории должен выехать инспектор. Жителей республики призвали не подкармливать диких зверей, чтобы «не приучать их находиться рядом с жильём человека». Хищники не должны привыкать к лёгкой добыче.

- К тому же наша еда может нанести им вред. Дикое животное должно искать пропитание в дикой среде, – предупредили в Бурприроднадзоре.
 
А ещё там напомнили, что следует привить домашних питомцев – кошек и собак – от бешенства. Сейчас ситуация с ним в республике спокойная – очагов заболевания нет.
 
- На протяжении последних трёх лет осенью и весной проходит вакцинация диких животных оральной вакциной. Но меры профилактики необходимо соблюдать всем владельцам собак и кошек. Будьте внимательны к своим питомцам, – подчеркнули в ведомстве.

Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий республиканского управления ветеринарии Евгения Цыренжапова отметила, что лиса и в самом деле может быть носителем опасного вируса.
 
- Случаи, когда дикие животные приближаются к населённому пункту и попадают на территорию жилого двора, несут угрозу, в первую очередь, здоровью людей. Лиса может являться переносчиком бешенства – особо опасного и смертельного заболевания для человека, – отметила она.

В управлении ветеринарии тоже просят не давать еду зверям и сразу сообщать об их появлении в надзорные ведомства.

- Для профилактики бешенства государственная ветеринарная служба каждый год проводит плановую вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных и производит раскладку антирабической вакцины для диких плотоядных, – добавили в управлении.


лисицы животные бешенство

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