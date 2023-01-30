Рыжие попрошайки ходят по жилому сектору и просят еду
В селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии завелись бесстрашные лисы. По рассказам очевидцев, рыжие попрошайки ходят по жилым секторам в поисках лакомых кусочков. Об этом сообщает заиграевская газета «Вперёд». Помимо этого, они умудряются захватывать территорию, где обитают бродячие собаки.
- Количество собак в посёлке с появлением диких сородичей заметно поубавилось, отмечают наши заиграевцы, - отмечает «Вперёд».
Издание опубликовало видео с гуляющей лисой. На кадрах видно, как она бегает по жилому микрорайону и довольно уверенно чувствует себя в присутствии человека.
Стоит отметить, что смелые лисы в Бурятии не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Борогол Баргузинского района рыжие хищники нападали на кур-несушек.
В Селенгинском районе рыжая плутовка «грабила» рыбаков на Гусином озере. Сперва она украла у них удочку, потом покусилась на мешок с рыбой.
А вот жители окраины Улан-Удэ ополчились на лису с хорошим аппетитом. Животное привыкло к людям и совсем их не боится – чего не скажешь о самих местных жителях. Некоторые считают, что у рыжей хищницы бешенство. Её даже предлагали застрелить.
В Бурятии лисицы прогоняют бродячих собак
Общество, Фото:
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