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Улан-удэнка и миллиардер, встретившиеся в студии у Малахова, стали парой

Улан-удэнка и миллиардер, встретившиеся в студии у Малахова, стали парой
Общество, 
Девушка официально объявила об их отношениях

Мария Молонова из Улан-Удэ, которая решила найти вторую половинку через баннер и благодаря этому познакомилась с миллиардером из Америки Сергеем Харкушей, сообщила в соцсетях, что теперь они – «официально пара».

Подписчики девушки не одну неделю гадали, поддерживают ли молодые люди общение и как развиваются их отношения после встречи в студии у Андрея Малахова. И накануне улан-удэнка написала, что готова внести ясность и сказать наконец, что происходит между ней и Сергеем.

Фолловеры Марии оставляют под постом поздравления и желают им крепкой и красивой любви. Правда, есть и те, кто считает, что «это несерьёзно и ненадолго».

Ранее наша 26-летняя землячка, принявшая участие в телешоу «Малахов» на канале «Россия-1» (возрастное ограничение – 16+), заявила, что на неё обрушилась настоящая волна хейта. Девушку атаковали в соцсетях гневными сообщениями с оскорблениями. Досталось и её избраннику. Обоих обвинили в стремлении попиариться.

По словам Марии, все были уверены: появление Сергея в эфире федерального канала «накинуло ему нулей на счёт». Но, как выяснилось, парочке не заплатили даже за съёмки, зато у Харкуши прибавилось подписчиков. А про саму Молонову уже во второй раз написали в британской газете Daily Star и даже начали составлять в Интернете её биографии.

телешоу соцсети отношения

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